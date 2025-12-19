Teamleader VA-projektering
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning av jobbet
Om jobbet
Kraven på hållbar infrastruktur innebär att vi på AFRY skapar hållbara lösningar som våra kunder över hela världen behöver. VA är en viktig del i våra anläggningsprojekt och därmed utvecklingen av morgondagens samhällen. Vi brinner för hållbara lösningar som säkrar vårt vatten och vår miljö för kommande generationer. Med vår expertkunskap hjälper vi kunder över hela landet - inom alla branscher, kommuner och kommunala bolag, myndigheter samt företag och industrier. Vi arbetar brett inom hela VA-området med allt från tidiga skeden och utredningar till detaljprojektering, besiktningar och utbildning.
AFRY är en av de ledande aktörerna inom VA-området. Vi befinner oss i ett expansivt skede och då vi ständigt får möjlighet att arbeta med nya spännande projekt behöver vi nu utöka vår verksamhet med fler medarbetare. Vi söker därför engagerade och drivande medarbetare inom VA-området. Är du en av dem vi söker?
Tjänsten
Vi arbetar med systemlösningar för vatten- och avloppsledningsnät, samt dagvattenutredningar och ledningssamordning. I rollen som Teamleader VA-projektering kommer du arbeta med att utveckla vår projekteringsgrupp, uppdragsledning, utredningar, projektering och dimensionering av anläggningar för vatten och avlopp. Projektfaserna vi arbetar i är allt från tidiga skeden, utredningar och skissförslag till detaljprojektering, färdiga förfrågningsunderlag och som stöd under byggtid.
Tillsammans med medarbetare inom ditt teknikområde verkar du inom hela infrastruktur- och samhällsbyggnadssektorn. Våra kunder är privata, kommunala eller statliga. Varje uppdrag är unikt och kräver därför en unik laguppställning som anpassas efter uppdraget. En uppdragsorganisation kan bestå av kollegor från flera olika kontor, ofta med lokal förankring för att komma nära kunden. En viktig del av rollen är att vara mentor och stöd åt yngre kollegor.
I tjänsten kommer du att arbeta med uppdrag i hela landet och resor förekommer, men du kommer ha ett av våra kontor som din ordinarie arbetsplats. Ange därför önskad stationeringsort i din ansökan.Kvalifikationer
Som person är du nyfiken och intresserad av ditt teknikområde och vill ta ditt nästa steg i karriären. Du har lätt för att förstå och delta i tekniska diskussioner och trivs i en fartfylld miljö.
Vi söker dig som har flerårig arbetserfarenhet inom VA-projektering som konsult, entreprenör och/eller beställare. Du har goda kunskaper i AutoCad och har körkort. Då AFRY är ett internationellt företag ser vi att du behärskar både svenska och engelska i såväl tal som skrift, för att kunna tillmötesgå våra kunders behov.
Utbildningsmässigt ser vi att du har en relevant högskole- eller civilingenjörsexamen alternativt har samlat på dig motsvarande färdigheter genom längre erfarenhet i branschen.
Din stationeringsort kommer vara Västerås/Uppsala med omnejd. Då vi samarbetar mycket med våra övriga kontor i regionen kommer resor i tjänsten att förekomma.
På AFRY lever vi efter våra värdeord: "Brave - Devoted - Team players" vilket även säger mycket om den vi söker!
Ytterligare information
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Om du vill få möjlighet att utvecklas i en verksamhet som har hundraprocentig tro på din potential och som drivs av nyttan vi gör för våra kunder - då ska du inte tveka att höra av dig!
Vi kan erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.
Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future.
Vi önskar din ansökan senast 2026-01-31
Kontaktuppgifter för frågor
Emma Persson, Service Area Manager, Water Midemma.persson@afry.com
010 - 505 60 39
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
