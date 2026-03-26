Teamlead - Tekniker
Om Carla
Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa eller leasa en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Bolaget grundades 2020 i Stockholm och är nu i en spännande tillväxtfas och letar därför efter en ny Teamlead till vår anläggning i Kungsängen.
Om rollen
Som Teamlead kombinerar du operativt arbete i verkstaden med arbetsledning och coachning av ett teknikerteam. Du ansvarar för att det dagliga arbetet flyter på effektivt, att rätt jobb fördelas på rätt resurser och att kvaliteten i leveransen håller hög standard, korta ledtider och att kostnadseffektiva reparationer genomförs.
Du är en trygg, pedagogisk och coachande ledare som brinner för att leda andra och höja den tekniska kompetensen i teamet. Du stöttar tekniker i felsökning och komplexa ärenden samtidigt som du utvecklar, utmanar och coachar en grupp med blandad senioritet att nå nästa nivå.Dina arbetsuppgifter
Säkra att kvalitet och ledtider hålls
Säkra att utfört arbete är fackmannamässigt gjort och i enlighet med Carlas rutiner och riktlinjer
Säkerställa effektivt och proaktivt arbetsflöde tillsammans med ditt team
Resursfördelning och daglig arbetsledning/prioritering av ärenden
Delaktig i förbättringsarbetet kopplat till verksamheten
Utföra operativa arbetsuppgifter
Utföra service
Genomföra reparationer
Avancerad felsökning
Stötta tekniker i tekniska problem
Kontaktperson för närliggande funktioner såsom planörsteam, testteam, leveransteam
Utveckla och coacha tekniker i teamet
Säkra rätt kompetens och utbildningar inom teamet
Onboarda nya teammedlemmar och vara delaktig i rekryteringenKvalifikationer
Har minst 5 års erfarenhet som fordonsmekaniker/tekniker
Felsöknings-/reparationsvana
Mekaniska reparationsarbeten
Mycket goda kunskaper inom felsökning av elsystem
Goda kunskaper inom fordonslitteratur/reparationsmetoder
Fordonselektronik
Högvoltscertifikat är ett krav
Har B-körkortDina personliga egenskaper
Trygg och naturlig ledare
Pedagogisk och coachande
Strukturerad och lösningsorienterad
Proaktiv och effektiv
Prestigelös lagspelare
Kommunikativ och tydlig
Drivs av att utveckla både människor och arbetssätt
Omfattning, arbetstider och plats
Mån-fre 07-16, Kungsängen
Heltid, provanställning 6 månader
Vad har vi att erbjuda dig? Först och främst, så erbjuder vi en fantastisk möjlighet att ansluta till ett bolag som bygger en ny onlinemarknad, med starka värderingar, och en affärsmodell som ska vara hållbar på alla sätt. Utöver det så erbjuder vi:
En möjlighet att skapa din egen väg på ett relativt nystartat bolag, men med möjligheten att växa och lära från duktiga, och trevliga medarbetare
Möjligheten att jobba smartare, snarare än mer. Att få en balans i livet är en viktig del i att skapa resultat över en längre tid
En arbetsplats som på riktigt tror på mångfald. Vi har anställt, och fortsätter anställa helt oberoende av etnisk bakgrund, utbildning, erfarenhet, sexuell läggning, och allt annat som borde vara självklart 2024
Konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning
Nu när du kommit såhär långt... ...så kanske just du är vår nya kollega? Se då till att ansök idag! Urval och rekryteringsprocess sker löpande, så sök så snart du kan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7467814-1915219".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carla AB
(org.nr 559277-3492), https://careers.carla.se
Mätarvägen 23 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN
