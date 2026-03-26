Teamlead - Tekniker

Carla AB / Byggjobb / Stockholm
2026-03-26


Om Carla
Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa eller leasa en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Bolaget grundades 2020 i Stockholm och är nu i en spännande tillväxtfas och letar därför efter en ny Teamlead till vår anläggning i Kungsängen.
Om rollen
Som Teamlead kombinerar du operativt arbete i verkstaden med arbetsledning och coachning av ett teknikerteam. Du ansvarar för att det dagliga arbetet flyter på effektivt, att rätt jobb fördelas på rätt resurser och att kvaliteten i leveransen håller hög standard, korta ledtider och att kostnadseffektiva reparationer genomförs.
Du är en trygg, pedagogisk och coachande ledare som brinner för att leda andra och höja den tekniska kompetensen i teamet. Du stöttar tekniker i felsökning och komplexa ärenden samtidigt som du utvecklar, utmanar och coachar en grupp med blandad senioritet att nå nästa nivå.

2026-03-26

Dina arbetsuppgifter
Säkra att kvalitet och ledtider hålls

Säkra att utfört arbete är fackmannamässigt gjort och i enlighet med Carlas rutiner och riktlinjer

Säkerställa effektivt och proaktivt arbetsflöde tillsammans med ditt team

Resursfördelning och daglig arbetsledning/prioritering av ärenden

Delaktig i förbättringsarbetet kopplat till verksamheten

Utföra operativa arbetsuppgifter

Utföra service

Genomföra reparationer

Avancerad felsökning

Stötta tekniker i tekniska problem

Kontaktperson för närliggande funktioner såsom planörsteam, testteam, leveransteam

Utveckla och coacha tekniker i teamet

Säkra rätt kompetens och utbildningar inom teamet

Onboarda nya teammedlemmar och vara delaktig i rekryteringen

Kvalifikationer
Har minst 5 års erfarenhet som fordonsmekaniker/tekniker

Felsöknings-/reparationsvana

Mekaniska reparationsarbeten

Mycket goda kunskaper inom felsökning av elsystem

Goda kunskaper inom fordonslitteratur/reparationsmetoder

Fordonselektronik

Högvoltscertifikat är ett krav

Har B-körkort

Dina personliga egenskaper
Trygg och naturlig ledare

Pedagogisk och coachande

Strukturerad och lösningsorienterad

Proaktiv och effektiv

Prestigelös lagspelare

Kommunikativ och tydlig

Drivs av att utveckla både människor och arbetssätt

Omfattning, arbetstider och plats

Mån-fre 07-16, Kungsängen

Heltid, provanställning 6 månader

Vad har vi att erbjuda dig? Först och främst, så erbjuder vi en fantastisk möjlighet att ansluta till ett bolag som bygger en ny onlinemarknad, med starka värderingar, och en affärsmodell som ska vara hållbar på alla sätt. Utöver det så erbjuder vi:

En möjlighet att skapa din egen väg på ett relativt nystartat bolag, men med möjligheten att växa och lära från duktiga, och trevliga medarbetare

Möjligheten att jobba smartare, snarare än mer. Att få en balans i livet är en viktig del i att skapa resultat över en längre tid

En arbetsplats som på riktigt tror på mångfald. Vi har anställt, och fortsätter anställa helt oberoende av etnisk bakgrund, utbildning, erfarenhet, sexuell läggning, och allt annat som borde vara självklart 2024

Konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning

Nu när du kommit såhär långt... ...så kanske just du är vår nya kollega? Se då till att ansök idag! Urval och rekryteringsprocess sker löpande, så sök så snart du kan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Carla AB (org.nr 559277-3492), https://careers.carla.se
Mätarvägen 23 (visa karta)
196 37  KUNGSÄNGEN

Carla

