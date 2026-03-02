Team Leader Sökes
2026-03-02
Är du en ledare som vill ha ett sommarjobb där du får vara utomhus, träffa trevliga människor och spendera dagarna med att serva folk som ska paddla kajak? Då har Långholmen kajak sommarjobbet för dig! Vi söker nu en team leader som vill ta sig an ett riktigt fysiskt sommarjobb i en av Stockholms vackraste arbetsmiljöer.
Ingen tidigare erfarenhet av kajakpaddling krävs, du får lära dig allt på plats.
Långholmen kajak är en av landets största kajakuthyrningar som ligger på ön Långholmen i centrala Stockholm. Vi erbjuder våra kunder att hyra kajak, köpa kajak och delta i instruktörsledda paddelturer.
Vi söker dig som är:
En initiativtagande och social person med stort hjärta för kundservice. Du bör ha tidigare erfarenhet av både kundservice och någon typ av ledarroll. Du har inga problem att jobba under stress och du jobbar bra tillsammans med andra. Kommunicerar på ett pedagogiskt sätt samt talar flytande svenska och engelska. Du bör kunna arbeta både vardagar, kvällar och helger.
Låter detta intressant? Maila ditt cv och personliga brev till rekrytering@langholmenkajak.se
så hör vi av oss!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: rekrytering@langholmenkajak.se
Detta är ett deltidsjobb.
