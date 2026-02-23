Team Leader Customer Operations
Stena Recycling AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-02-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Recycling AB i Örebro
, Hallstahammar
, Motala
, Norrköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Är du en trygg och erfaren ledare som vågar ta ansvar, fatta beslut och driva förändring i vardagen? Vi söker nu tre ledare - till våra kontor i Hallstahammar, Örebro och Karlstad - som vill ta en central roll i att utveckla både människor, arbetssätt och affär.
I dessa roller ser du kundservice som en affärskritisk funktion och du arbetar tillsammans med ditt team för att säkerställa kvalitet, effektivitet och starka resultat. Oavsett ort blir du en nyckelperson i att forma arbetssätten framåt och skapa en kultur där både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Om Tjänsten
Som Teamledare inom Kundservice har du ett tydligt ansvar för att leda och styra det dagliga arbetet i kundserviceorganisationen med fokus på affär, kvalitet och effektivitet.Du ansvarar för att kundservicearbetet bedrivs strukturerat, enhetligt och med hög kvalitet, med effektiv administration som en självklar del av affären. En central del av uppdraget är att följa upp, analysera och agera på dagliga KPI:er - samt att omsätta insikter till konkreta förbättringar i arbetssätt och resultat.
Rollen är operativ och kräver att du själv är aktiv i verksamheten. Du förväntas ta ansvar för att driva utveckling i vardagen, utmana invanda arbetssätt och fatta beslut som stärker både kundnöjdhet och affärsnytta.
Du bygger och leder ett kundfokuserat team där tydliga förväntningar, ansvarstagande och eget ägarskap är centrala. Arbetsglädje skapas genom struktur, förtroende och gemensamt ansvar för resultat.
I rollen har du personal- och arbetsmiljöansvar för ett team om 7 medarbetare. Du samarbetar nära både inom kundserviceorganisationen i Region Mitt och med kollegor i andra funktioner lokalt på anläggningarna. Rollen innebär att du är en aktiv part i dialog och samverkan, där du förväntas bidra med perspektiv, ifrågasätta och driva utveckling framåt. Du rapporterar till Administrativ Chef i Region Mitt.
Vem är du?
Vi söker en trygg och erfaren ledare, gärna med bakgrund inom logistik, transport eller liknande verksamhet. Du har arbetat i roller där kundservice, affärsstöd eller försäljning haft en tydlig koppling till operativa flöden.Du förstår hur beslut i kundservice påverkar leverans, kostnad och kundens affär och agerar därefter.
Du leder med tydlighet, struktur och förtroende. Du är bekväm med att ställa krav, fatta tuffa beslut och ta obekväma samtal när det behövs. Samtidigt är du nyfiken, lösningsorienterad och drivs av att förbättra arbetssätt, processer och samarbete mellan funktioner.
Du är affärsmässig, resultatorienterad och tar fullt ägarskap för ditt uppdrag. Förändring är en naturlig del av din vardag, och du trivs i miljöer där tempo, komplexitet och ansvar går hand i hand.
Kvalifikationer - krav
• Minst 3 års dokumenterad ledarerfarenhet
• Erfarenhet av att leda kundservice-, affärsstöds- eller säljteam
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap i förändring
• God affärsförståelse samt förståelse för logistik- och transportflöden
• Hög systemvana och erfarenhet av att arbeta i komplexa affärssystem
• Goda kunskaper i Excel och övriga delar av Officepaketet
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Mycket goda kommunikativa kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning inom logistik, transport, administration eller sälj
• Ledarskapsutbildning
• Fördjupad kompetens i affärs- och ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds en affärsnära ledarroll med ansvar i en verksamhet med komplexa flöden och högt tempo. Rollen innebär nära samarbete med ledning, både inom Kundservice och lokalt, och ger möjlighet att påverka såväl arbetssätt som resultat.
Du får möjlighet att utveckla och förbättra samarbeten med större kunder genom att driva fram effektiva och kundanpassade administrativa lösningar. Du blir en del av en verksamhet i utveckling, där mod, ansvar och förbättringsfokus värderas högt.
Vi erbjuder kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag samt en professionell arbetsmiljö med erfarna kollegor som delar kunskap och ansvar.
Om Kundservice
Inom Kundservice arbetar funktioner som Kundsupport, Logistiksupport, Affärssupport och Ekonomisupport. Tillsammans bidrar vi till att utveckla både kundens och vår egen affär genom struktur, samarbete och fokus på kvalitet och resultat. Du blir en viktig del i detta sammanhang och förväntas bidra aktivt till den fortsatta utvecklingen.
Om rekryteringsprocessen
Vi strävar efter att ha en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och vill därför inte ha något personligt brev. I stället ber vi dig att svara på de inledande frågorna i samband med din ansökan. Om du uppfyller kraven kommer du att få länk till ett arbetspsykologiskt test som utgör en del i en helhetsbedömning. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Kajsa via kajsa.bystrom@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752) Arbetsplats
Stena recycling Kontakt
Talent Partner
Andreas Hammarbäck andreas.hammarback@stenarecycling.se Jobbnummer
9757525