Team Leader, Automation
Cytiva Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala
2026-01-30
Bli en del av något helt livsavgörande
Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier.
På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.
Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.
Vill du leda ett team av automationsingenjörer i en miljö där stabil drift, säkerhet och teknisk utveckling står i centrum? Just nu söker vi efter vår nästa Team Leader för automationsgruppen inom sektionen System Support på Cytivas site i Uppsala.
Som Team Leader för automationsgruppen får du en nyckelroll i att leda, koordinera och utveckla sitens automationsarbete. Teamet består av 12 automationsingenjörer som tillsammans förvaltar, supporterar och utvecklar sitens OT-miljö och styrsystem, samt ytterligare 7 systemingenjörer som ingår i en angränsande gruppering inom samma sektion. I denna roll kommer du att arbeta både operativt och strategiskt för att säkra stab. Tjänsten är en tillsvidareanställning och är förlagd på site med placering i Uppsala.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, coacha och utveckla ett team av automationsingenjörer.
Tillsammans med gruppen säkerställa en stabil drift av styrsystemen på siten.
Planera, prioritera ocha löpande följa upp teamets arbete.
Driva förbättringsprojekt inom automation, processtyrning och digitalisering.
Ansvara för gruppens arbete kopplat till förvaltning och vidareutveckling av styrsystemen.
Säkerställa att dokumentation, standarder och arbetssätt efterföljs.
Vi söker dig som:
Trivs i en ledande roll och har förmåga att skapa struktur, engagemang och trygghet i teamet.
Är lösningsorienterad, kommunikativ och van att arbeta tvärfunktionellt.
Högskoleutbildning inom relevant inriktning, exempelvis maskin, kemiteknik eller elektronik.
Har minst 7 års arbetslivserfarenhet inom automation och/eller processindustri (t.ex. kemi, energi, livsmedel, papper/massa, läkemedel eller liknande).
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i en modern och teknikintensiv verksamhet.
Möjlighet att påverka och utveckla både team och teknik.
Stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter.
En stabil arbetsmiljö med långsiktighet, kompetenta kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor relaterade till tjänsten kontakta rekryterande chef Emma Johansson, Section Manager System Support, emma.johansson@cytiva.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
Björkgatan 30
751 84 UPPSALA
