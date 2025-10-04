Teacher, Mathematics, Science, Biology, Chemistry, Physics, Technology,...
2025-10-04
About this vacancy
IES Landskrona söker Ma/NO,Tk lärare för årskurs 4-6
IES i Landskrona öppnades 2017, och är en F-9 skola. Här möts dagligen närmare 600 elever samt närmare 70 medarbetare. Vi är en tvåspråkig skola, engelska-svenska, som följer den svenska läroplanen. Våra möten sker mestadels på engelska. Att jobba i vår skola är att vara del av en professionell gemenskap och samarbete.
Vill du vara en del av en trygg och inspirerande miljö där barn får utforska, lära och utvecklas? Vi söker nu en examinerad matte-, NO- och Tekniklärare som vill göra skillnad och skapa en stark grund för elevers framtida lärande!
Tjänsten är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde 2026-01-07 eller tidigare. Provanställning tillämpas de första 6 månaderna.
Om oss och tjänsten: Hos Internationella Engelska Skolan i Landskrona arbetar vi för att skapa en inspirerande och engagerande lärmiljö där elever utvecklar både sina matematiska färdigheter och sitt självförtroende.
Vi söker nu en engagerad Matte-, NO- och Tekniklärare för årskurs 4-6 som vill motivera och utmana eleverna i deras lärande. Tillsammans med dina kollegor kommer du att planera och genomföra undervisning som väcker nyfikenhet, utvecklar problemlösningsförmåga och skapar en djupare förståelse för vardagen. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att skapa en trygg och stödjande lärmiljö där varje elev får möjlighet att nå sin fulla potential.Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
• Planera och genomföra inspirerande pedagogiska aktiviteter enligt LGR22.
• Utveckla en positiv lärandemiljö där alla elever känner sig sedda och hörda.
• Samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och andra för att säkerställa elevers helhetsutveckling.
• Dokumentera och följa upp elevers individuella lärprocesser.
• Undervisa på både svenska och engelska.
• Mentorskap för 16 elever i årskurs 6
Vem söker vi?
Du är:
• Legitimerad lärare med behörighet för matematik, NO och Teknik i årskurs 4-6.
• Pedagogisk och kreativ i ditt arbete med elever.
• Empatisk och lyhörd för elevers individuella behov och utveckling.
• Engagerad i att skapa en inkluderande miljö där varje elev får möjlighet att växa.
• Har erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation.
• Mycket goda kunskaper i läroplanen.
• Du har en rak och ödmjuk kommunikation och skapar tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare samt kollegor.
• Mycket goda kunskaper i engelska
Hos oss är studiero viktigt, varför du behöver vara trygg i din lärarroll och ha förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i våra elevgrupper. Du behöver vara en lagspelare, ha en hög arbetsmoral och tycka om att arbeta med människor i en internationell skolmiljö. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och samverka med elever och kollegor, och en vilja att vara med och utveckla vår skola. Våra digitala plattformar är Google och SchoolSoft.
Löpande intervjuer sker, skicka din ansökan till: sandra.roiseth.landskrona@engelska.se
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 31,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
