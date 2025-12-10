Teacher, German, Ages 12 - 15
2025-12-10
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Lund
, Landskrona
, Staffanstorp
, Helsingborg
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
IES Hässleholm söker lärare i tyska
Vi söker dig som är behörig lärare i moderna språk tyska och som vill arbeta i en internationell, välstrukturerad miljö där en lugn och trygg skolmiljö står i centrum.
Hos oss får du kollegor från till exempel Storbritannien, Kanada och USA och i en del ämnen sker all undervisning på engelska.
I moderna språk sker all undervisning på svenska.
På IES Hässleholm arbetar vi med tydliga strukturer och gemensamma arbetssätt för att skapa framförhållning, förutsägbarhet och trygghet för våra elever samt goda förutsättningar för våra lärare.
Som lärare på IES får du:
• Stöd av kollegor i såväl arbetslag (Year team) som Ämneslag (Departments).
• Tillgång till ett välbemannat Elevhälsoteam.
• Gratis lunch i form av en pedagogisk måltid.
Vi är självklart anslutna till kollektivavtal.
Tjänsten som lärare i moderna språk är en tillsvidareanställning på deltid om ca 50 %.
Vi anställer fortlöpande under rekryteringsprocessen, så skicka in din ansökan idag!
Undervisningen på IES följer svensk läroplan.
Internationella Engelska Skolan - We prepare students for the world!
Our three pillars:
• Command of English
• High academic expectations and aspirations
• A safe and calm school environment
Read more online: https://engelska.se/.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://hassleholm.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Hässleholm Kontakt
Maria Hall maria.hall.hassleholm@engelska.se Jobbnummer
9637508