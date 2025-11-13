Teach coach
2025-11-13
Till vår kund inom försvarsindustrin söker vi nu en Team Coach till ett av deras IT-områden. Här får du en nyckelroll i att coacha och utveckla två team med blandade specialistkompetenser, där ni tillsammans säkerställer att IT-miljöer förvaltas och utvecklas på ett säkert, effektivt och hållbart sätt - enligt agila principer och DevOps-metodik.
Detta är ett tidsbegränsat uppdrag i Linköping under perioden 8 januari 2026 - 30 juni 2026.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som Team Coach ansvarar du för att leda och stötta teamen i deras dagliga arbete och vidareutveckling. Du ser till att det agila arbetssättet tillämpas på rätt sätt, skapar struktur och hjälper teamen att fokusera på ständiga förbättringar.
Rollen innebär nära samarbete med både tekniska specialister och andra delar av organisationen - där du blir en viktig länk mellan människor, processer och teknik.
Du har förmågan att se helheten, skapa ordning och driva framåt. Samtidigt är du en kommunikativ lagspelare som trivs i mötet med olika typer av människor.
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige.Profil
Flera års erfarenhet i ledande roll som Team Coach och/eller Scrum Master
Goda IT-kunskaper och erfarenhet av agilt arbetssätt inom drift och förvaltning
Erfarenhet av DevOps och ITIL
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
Erfarenhet av att arbeta med ServiceNow och Jira
Du blir del av en verksamhet som bygger och förvaltar IT-miljöer med höga krav på kontroll och säkerhet. Miljöerna möjliggör för organisationen att utveckla, producera och leverera produkter till slutkund på ett effektivt och hållbart sätt.
Här blir du en del av ett engagerat team där teknik, säkerhet och samarbete står i fokus.
Vill du vara med och coacha team inom en samhällsviktig och tekniskt avancerad verksamhet?
Välkommen med din ansökan!
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Detta är ett heltidsjobb.
Eccera Professionals AB
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com Jobbnummer
9603543