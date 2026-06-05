Redovisningsansvarig till SMC AB
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Vill du ta ett helhetsansvar för ekonomifunktionen i ett familjärt och entreprenörsdrivet bolag? Trivs du i en roll där du får arbeta nära verksamheten, ta stort eget ansvar och samtidigt vara med och utveckla processer och arbetssätt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi på Vindex söker nu för SMC AB räkning en Redovisningsansvarig som vill bli en viktig del av bolagets fortsatta utveckling. I rollen får du möjlighet att äga ekonomiprocessen från ax till limpa samtidigt som du bidrar med struktur, ordning och digitalisering i verksamheten.
Rekryteringsprocessen hanteras av Vindex medan anställning erbjuds hos SMC AB.
Om SMC AB
SMC AB är ett väletablerat specialistbolag inom demolering, återvinning och gruvrelaterad utrustning. Bolaget levererar egenutvecklade hydrauliska demolerings- och sorteringsverktyg till den nordiska marknaden och erbjuder även service, reservdelar och teknisk kompetens till sina kunder. Verksamheten präglas av hög specialistkunskap, nära kundrelationer och ett starkt entreprenörskap. Bolaget har sitt huvudkontor i Tullinge och arbetar med kunder över hela Sverige och Norden.
Om rollen
Som Redovisningsansvarig hos SMC AB får du en central och verksamhetsnära roll med ansvar för bolagets ekonomifunktion. Du kommer att arbeta självständigt med den löpande ekonomin samtidigt som du blir en viktig drivkraft i arbetet med att skapa struktur, effektivisera rutiner och vidareutveckla processer.
Detta är en bred roll där du deltar i och driver både strategiska förbättringsinitiativ och operativa arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i en organisation där samarbete, flexibilitet och prestigelöshet är viktiga framgångsfaktorer. Rollen erbjuder en stor variation av arbetsuppgifter där du ansvarar för allt från kvalificerade redovisningsfrågor till löpande administrativa uppgifter som bidrar till verksamhetens dagliga funktion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den löpande redovisningen
Hantera kund- och leverantörsreskontra
Matchning av följesedlar mot lager, med god förståelse för lager
Fakturering och betalningar
Månadsavstämningar och bokslutsarbete
Lönehantering (Visma Lön)
Ansvara för momsredovisning, införselmoms och Intrastat
Vara kontaktperson gentemot revisorer och externa samarbetspartners
Delta i och driva förbättrings- och digitaliseringsprojekt
Strukturera och utveckla ekonomiska rutiner och processer
Stötta verksamheten i administrativa frågor
Delta i ad hoc-relaterade uppgifter inom ekonomi och samt allmän administrationPubliceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av redovisning i mindre bolag
Erfarenhet av att självständigt ansvara för hela redovisningsflödet, inklusive löpande redovisning, avstämningar, moms, skatt, löner och bokslutsarbete
God förståelse för lagerhantering och lagerrelaterade ekonomiflöden, inklusive matchning av följesedlar
Erfarenhet av att bygga struktur i manuella miljöer
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av Visma Administration 2000
Arbetat i mindre eller entreprenörsdrivna bolag
Erfarenhet av att digitalisera och effektivisera ekonomiprocesser
Erfarenhet av personaladministration och HR-relaterade frågor
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och självgående person med god redovisningskompetens och förmåga att ta ett stort eget ansvar. Du trivs med att arbeta självständigt och känner dig bekväm med att äga ekonomiprocessen från ax till limpa.
Som person är du prestigelös, hands-on och har en naturlig vilja att bidra där verksamheten behöver dig. Du uppskattar variation i vardagen och har inga problem med att växla mellan kvalificerade redovisningsfrågor, administrativa uppgifter och verksamhetsnära ad hoc-frågor.
Vidare är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande med ett starkt driv att skapa ordning och effektiva arbetssätt. Du tycker om att bygga rutiner, utveckla processer och säkerställa att saker blir genomförda på ett hållbart sätt. Eftersom SMC befinner sig på en utvecklingsresa ser vi även att du har ett intresse för digitalisering och effektivisering samt motiveras av att bidra till förbättringar som stärker verksamheten över tid.
Du trivs i en familjär och entreprenörsdriven miljö med korta beslutsvägar där du får möjlighet att påverka, ta initiativ och vara en viktig del av bolagets fortsatta utveckling.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer SBRA3171.
Du är välkommen att kontakta ansvariga rekryterare vid funderingar:
Sofia Beijer: sofia.beijer@vindex.se
, 0709-550 657
Stina Rydergård: stina.rydergard@vindex.se
, 0737-893 818
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via länken till Vindex, eller via www.vindex.se
E-post: sofia.beijer@vindex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SBRA3171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://demolering.se/ Arbetsplats
SMC AB Kontakt
Sofia Beijer sofia.beijer@vindex.se 0709-550 657 Jobbnummer
9949472