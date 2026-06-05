Mjukvaruutvecklare inom avancerade system
Avaron AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Linköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en miljö där mjukvara är en central del av utvecklingen av avancerade tekniska system. Här arbetar du nära systemingenjörer och andra utvecklare genom hela kedjan, från tidiga koncept och krav till implementation, testning och verifiering. Arbetet sker i tvärfunktionella team där ni tillsammans tar fram lösningar som behöver fungera stabilt i komplexa tekniska sammanhang.
Rollen passar dig som vill kombinera praktisk utveckling med förståelse för systemdesign, integration och kvalitet. Du får arbeta i avancerade test- och simuleringsmiljöer och bidra till lösningar där robusthet, noggrannhet och teknisk problemlösning är viktiga delar av vardagen. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas i en komplex miljö med stor teknisk bredd.
ArbetsuppgifterDu utvecklar nya mjukvarufunktioner och vidareutvecklar befintliga lösningar.
Du tar fram och förbättrar konfigurationsverktyg kopplade till system och mjukvara.
Du bidrar i arbete med systemdesign och mjukvaruarkitektur.
Du arbetar med mjukvarutestning, verifiering och teknisk kvalitetssäkring.
Du genomför systemtester i avancerade simulerings- och testmiljöer.
Du felsöker och löser tekniska problem i nära samarbete med andra specialister.
Du samarbetar med andra utvecklingsteam kring design, integration och tekniska vägval.
Du är med och driver arbetet framåt med hjälp av både etablerade och moderna utvecklingsverktyg och metoder.
KravErfarenhet av mjukvaruutveckling.
God förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
God kommunikativ förmåga.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeHögskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis datateknik, elektroteknik, systemvetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet av utveckling i C++, C#, Python eller Java.
Erfarenhet av Git eller Bitbucket.
Erfarenhet av Jira och Confluence.
Erfarenhet av arbete med komplexa eller säkerhetskritiska system.
Erfarenhet av systemdesign, arkitektur eller testning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7857043-2037832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Åkerbogatan 20 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9949482