Personlig assistent sökes till man med stor livsglädje och schack intresse
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-06-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Hej!
Filip heter jag och är 34 år och bor i centrala Kristianstad med goda bussförbindelser. Jag har en fysisk funktionsnedsättning som heter Spinal muskelatrofi typ 2. Det innebär att signalerna mellan nerver och muskler är försvagade, vilket gör att jag behöver hjälp med allt i min vardag, inklusive andning och förflyttningar.
Jag har dubbel assistans dygnet runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med mig och en kollega. Det innebär även att närvaro, samarbete och ansvar är avgörande i varje moment.
I min vardag ingår behandlingar och rutiner som kräver hög noggrannhet och ansvar. Det innebär att du som assistent behöver vara uppmärksam, följa instruktioner och förstå vikten av att arbetet utförs på ett tryggt och säkert sätt.
Uppdraget går därför ut på att du som personlig assistent ska kunna utföra manuella förflyttningar, personlig omvårdnad, träning och bidra till struktur i mitt hem.
Mina intressen är att läsa böcker och att lära mig nya saker. Jag tycker om att diskutera med mina assistenter. Jag spelar även schack, vilket speglar att jag tycker om att analysera, tänka strategiskt och lösa problem. Det är bra om du uppskattar den typen av samtal eftersom det är en större del av min vardag.
Många av mina assistenter beskriver mig som en positiv och nyfiken person med mycket livsglädje. Jag tycker om att hitta glädje i vardagen, lära mig nya saker och skapa en trivsam atmosfär omkring mig. För mig är humor, omtanke och goda relationer viktiga delar av livet, och jag uppskattar att ha människor omkring mig som bidrar till en varm och positiv stämning.
Du som söker bör ha ett genuint intresse för att hjälpa mig att leva mitt liv på mina villkor. Jag ser gärna att du är flexibel med tider, lugn och trygg i dig själv samt noggrann i ditt arbete eftersom det innebär ansvar och viktiga rutiner i min vardag.
Du blir en del av vårt stabila team som samarbetar nära och hjälps åt för att skapa en trygg vardag och en god arbetsmiljö där respekt, kommunikation och samarbete är viktiga delar av arbetet.
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.Publiceringsdatum2026-06-05Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Furuboda Assistans Kontakt
Enhetschef
Jonas Wanker jonas.wanker@furuboda.se +46447814746 Jobbnummer
9949471