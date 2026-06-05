Operativ inköpare av tjänster
Randstad AB / Inköpar- och marknadsjobb / Östhammar Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östhammar
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Operativ Inköpare till Östhammar
Har du erfarenhet av operativt inköp och drivs av att bygga goda relationer med både interna intressenter och externa leverantörer? Vi söker nu en strukturerad och lösningsorienterad Operativ Inköpare för ett konsultuppdrag på heltid till en stor verksamhet i Östhammar.
Om rollen
Som inköpare med fokus på tjänster har du en central roll med många kontaktytor. Du ansvarar för att hantera avrop och ta in offerter för en mängd olika typer av tjänsteuppdrag. Segmenten du kommer att arbeta med inkluderar bland annat tekniska konsulter, underhållspersonal, bemanning, bevakning och strålskydd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera dagliga avrop och offertförfrågningar för olika typer av tjänster och uppdrag.
Ha löpande kontakt och affärsmässiga dialoger med både interna beställare och externa leverantörer.
Administrera och hantera olika typer av serviceavtal.
Utföra tillhörande fakturahantering och tillhörande inköpsadministration.Profil
För att trivas i rollen är du en utpräglat samarbetsinriktad och servicefokuserad person. Då rollen innebär att hantera flera parallella processer och avtal krävs det att du är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer. Du är lösningsorienterad och trivs i en kommunikativ roll där du får använda din affärsmässiga förmåga för att hitta bästa möjliga lösningar för verksamheten.
Kvalifikationer och krav:
Minst 2–3 års erfarenhet av arbete som inköpare.
Lägst slutförd gymnasieutbildning.
God administrativ vana och förmåga att sätta dig in i komplexa avtalsstrukturer.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av specifikt tjänsteinköp (inköp av konsulter, bemanning eller entreprenader).
Övrig information
Placering: Östhammar.
Omfattning: Heltid (40 timmar/vecka), dagtid.
Säkerhet: Då verksamheten är säkerhetsklassad kommer en fullständig säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras på slutkandidaten innan uppdragets start.Så ansöker du
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad. Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar som hos en traditionell arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.
Utöver det får du även en mängd karriärmöjligheter, möter olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett spännande, välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder spännande uppdrag och nya kontaktnät kommer du trivas hos oss.
Vi intervjuar kandidater löpande, välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera dagliga avrop och offertförfrågningar för olika typer av tjänster och uppdrag.
Ha löpande kontakt och affärsmässiga dialoger med både interna beställare och externa leverantörer.
Administrera och hantera olika typer av serviceavtal.
Utföra tillhörande fakturahantering och tillhörande inköpsadministration.Kvalifikationer
Kvalifikationer och krav:
Minst 2–3 års erfarenhet av arbete som inköpare.
Lägst slutförd gymnasieutbildning.
God administrativ vana och förmåga att sätta dig in i komplexa avtalsstrukturer.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av specifikt tjänsteinköp (inköp av konsulter, bemanning eller entreprenader).Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/188f693e-b663-4582-b46a-6a242ece6c3c
Forsmarksverken (visa karta
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742 03 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9949478