Specialistläkare inom endokrinologi & diabetologi
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-06-05
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Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektionen för Endokrinologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala söker nu en specialistläkare inom Endokrinologi.
Ditt uppdrag
Att arbeta självständigt med patienter med endokrina sjukdomar, inkluderandes diabetes, övervikt och osteoporos. Arbete på mottagning, dagvård, slutenvård, och som konsult. Jourtjänstgöring vid akutmottagningen och tjänstgöring som sk husjour ingår som en naturlig del av tjänsten. Att hjälpa till att utveckla och leda sektionens arbete inom det endokrina fältet. Delaktighet i arbetet gentemot sjukvårdsregion Mellansverige ingår som en naturlig del av arbetet. Vidare aktivt deltagande i handledning, utbildning och fortbildning av juniora kollegor. Sektionen arbetar inom multiprofessionella team runt patienterna.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Du ska vara specialistläkare inom Endokrinologi, meriterande om även specialistexamen inom internmedicin. Meriterande, men ej krav, med forskningserfarenhet. Om ej avlagd disputation föreligger förutsetts du engagera dig som doktorand inom någon av sektionens forskargrupper. Erfarenhet av arbete inom endokrinologi, inklusive vid sektionen för endokrinologi, Akademiska Sjukhuset är meriterande. Klinisk undervisningserfarenhet är meriterande, då handledning av läkarstudenter och juniora kollegor är en naturlig del av tjänsten.
Din kompetens
Klinisk erfarenhet av arbete inom endokrinologi, och likaledes forskning och pedagogik enligt ovan. Stor hänsyn kommer tas vad gäller personlig kompetens och förmåga att samarbeta med kollegor och övrig vårdpersonal, samt hänsyn tas till erfarenhet av arbete vid sektionen för Endokrinologi, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Erfarenhet av studenthandledning.
Vi erbjuder
Heltid tillsvidaretjänst med tillträde 1 oktober, alt efter överenskommelse. Möjlighet till uttag av egen-finansierad forskningstid. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef Niclas Abrahamsson, 018-611 43 97
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS732/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9949461