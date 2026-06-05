Utesäljare till BE Group Sverige i Karlstad med omnejd
BE Group Sverige AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-06-05
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BE Group är ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter i kombination med värdeskapande service och lösningar. Med över 150 års erfarenhet i branschen är vi en stabil och trygg arbetsgivare där engagemang, affärsmannaskap och kundfokus står i centrum.
Hos oss blir du en del av en organisation där samarbete, utveckling och ansvarstagande präglar vardagen. Vi arbetar nära våra kunder och strävar ständigt efter att utveckla både våra arbetssätt och vår verksamhet. Läs mer om oss på vår hemsida www.begroup.se.
Om rollen:
Som utesäljare på BE Group blir du en viktig del av vårt säljteam där du ansvarar för försäljningen av våra produkter och tjänster till kunder inom Region Öst. Du arbetar både med att utveckla befintliga kundrelationer och aktivt skapa nya affärsmöjligheter mot verkstadsindustri, byggbolag och tillverkande industri i Värmlandsdistriktet.
Du har eget ansvar för kundportfölj och budget och följer affären hela vägen – från planering och första kontakt till avtalsförhandling, avslutad affär och uppföljning. Rollen innebär även att du fungerar som tekniskt stöd till dina kunder.
I rollen kommer du att:
Utveckla och stärka relationer med befintliga kunder
Identifiera och bearbeta nya kunder och affärsmöjligheter
Arbeta aktivt ute på fältet i form av kundbesök och sätta dig in i kundernas behov
Fungera som tekniskt stöd och rådgivare till kunder
Driva hela säljprocessen från planering till avslut och uppföljning
Ansvara för att nå uppsatta mål
Vi söker dig som:
Vi söker dig som trivs i en självständig och varierande roll där du får driva komplexa affärer från start till mål. Du motiveras av att skapa resultat, bygga relationer och utveckla affärer. Du har flera års erfarenhet av B2B-försäljning och är van att självständigt driva nykundsbearbetning och skapa affärer från grunden, samt är trygg i din roll som utesäljare.
Vi ser att du har:
Gymnasial utbildning. Meriterande med eftergymnasial inom försäljning, teknik eller marknad
Erfarenhet av B2B-försäljning och uppsökande försäljning. Meriterande med försäljning mot bygg, industri eller material
God vana av affärssystem och digitala verktyg
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkortPubliceringsdatum2026-06-05Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är driven och målfokuserad med ett genuint intresse för affärer och att skapa resultat. Du är självgående och tar gärna egna initiativ, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer, både internt och externt.
Du arbetar proaktivt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt där du ser möjligheter snarare än hinder. Du är även strukturerad i ditt arbetssätt och har en god förmåga att planera, prioritera och driva ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Du utgår från hemmakontor och är bosatt i Karlstad med omnejd, men förväntas även regelbundet arbeta från vårt kontor i Karlstad.
Du erbjuds:
En roll i ett stabilt företag som präglas av familjär stämning och ett öppet, inkluderande klimat
En varierad och affärsnära roll där du aktivt bidrar till att utveckla både kundrelationer och nya affärsmöjligheter
Möjligheten att bli en del av en organisation med korta beslutsvägar, där du har stort inflytande och möjlighet att påverka
På BE Group strävar vi efter mångfald och jämn könsfördelning över hela organisationen och tycker att det bidrar till nya infallsvinklar och en rikare företagskultur. Att ha en inkluderande och respekterande kultur på arbetet är viktigt för oss och vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Praktisk information:
Placering: Karlstad med omnejd
Omfattning: Heltid
Resor i tjänsten ingår, både över dagen men även med övernattning. Du erbjuds därför en tjänstebil.
Tillträde: så snart som möjligt, enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BE Group Sverige AB
(org.nr 556106-2174), https://www.begroup.se/
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9949477