Erfaren elektriker som vill trappa ner? Bli vår samordnare på deltid!
Futuria People AB / Installationselektrikerjobb / Sundsvall Visa alla installationselektrikerjobb i Sundsvall
2026-06-05
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Har du många års erfarenhet inom elbranschen och känner att du inte längre vill stå på verktygen varje dag? Kanske har du gått i pension men saknar gemenskapen, projekten och möjligheten att bidra med din kunskap? Eller vill du helt enkelt trappa ner och arbeta i en lugnare roll?
Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vår kund är en del av en större bygg- och installationskoncern där elavdelningen är ett eget specialistområde. Nu söker de en erfaren elektriker eller ledande montör som vill ta en samordnande roll och vara med och stötta verksamheten på deltid.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men att du blir anställd direkt av kund.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
I den här rollen blir du en viktig resurs för verksamheten och fungerar som ett stöd till både montörer och projektledning. Fokus ligger på planering, samordning och uppföljning snarare än praktiskt installationsarbete.
Du kommer bland annat att:
• Samordna och fördela arbetsordrar ute i projektet
• Följa upp pågående projekt och säkerställa att arbetet flyter på enligt plan
• Vara ett stöd för montörer och arbetsledare i det dagliga arbetet
• Besöka projekt och arbetsplatser för att följa upp kvalitet, framdrift och arbetsmiljö
• Hantera administrativa uppgifter kopplade till projekt och serviceuppdrag
Det här är en roll där din erfarenhet är det viktigaste verktyget.
Vi söker dig som
• Har flera års erfarenhet som elektriker, ledande montör, arbetsledare eller liknande
• Har god förståelse för projekt, service och installationsarbete
• Trivs med att planera, samordna och skapa struktur
• Är självgående, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra
• Har B-körkort
Vi ser gärna att du är pensionär eller på väg att trappa ner i karriären eller likande. Det viktigaste är att du vill fortsätta vara en del av branschen och dela med dig av din erfarenhet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid, cirka 25–50 % eller enligt överenskommelse
Placering: Sundsvall
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sofie Andersson på Futuria People:sofie@futuriapeople.se
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst infrastruktur, IT, teknik, energi, fastighet och bygg. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7856602-2037822". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Sundsvall Central (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9949475