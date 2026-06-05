Cctv-Operatör Till Övervakningscentral - Boden
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2026-06-05
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CCTV-operatör till övervakningscentral – Boden
Vill du arbeta i en modern och teknikdriven säkerhetsmiljö där din uppmärksamhet och ditt omdöme gör verklig skillnad? Nu söker vi engagerade CCTV-operatörer till en övervakningscentral i Boden där du blir en viktig del av arbetet med att skapa trygghet och säkerhet för både byggarbetsplatser och boendemiljöer.
Hos oss får du arbeta med avancerade säkerhetssystem, hantera skarpa händelser och bidra till ett proaktivt säkerhetsarbete tillsammans med ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som CCTV-operatör arbetar du från en övervakningscentral där du övervakar kameraflöden, hanterar inkommande larm och agerar snabbt vid avvikelser. Rollen kräver ett högt säkerhetsmedvetande, god observationsförmåga och förmågan att fatta välgrundade beslut i olika situationer.
Du är en central del i säkerhetskedjan och fungerar som länken mellan teknik, väktare och kund.Dina arbetsuppgifter
Aktiv kamerarondering av byggarbetsplatser och boenden
Övervakning av in- och utpasseringar samt identifiering av avvikande beteenden
Mottagning och hantering av larm från kamera-, telefon- och larmsystem
Vidareförmedling av larm och information enligt fastställda rutiner
Kommunikation med väktare, arbetsledning, entreprenörer och räddningstjänst vid behov
Genomförande av på- och avgångskontroller samt förbindelseprov
Dokumentation av incidenter, olyckor och andra avvikelser
Rapportskrivning i digitala system
Kontroll av teknisk utrustning samt rapportering av fel och driftstörningar
Aktivt bidra till ett tryggt och säkert område genom förebyggande bevakning
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt säkerhetstänk
Har god observationsförmåga och kan analysera situationer snabbt och korrekt
Trivs med att arbeta strukturerat även under tidspress
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
Har god datorvana och erfarenhet av administrativa system
Meriterande
Erfarenhet av larmhantering, säkerhetsarbete eller kamerabevakning
Erfarenhet av arbete i övervakningscentral eller larmcentral
Godkänd väktarutbildning VU1 och VU2
FlerspråkigKvalifikationer
B-körkort
Ostraffad, drogfri och med ordnad ekonomi
Godkänd av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserat bevakningsföretag
Flytande svenska i tal och skrift
Hög integritet och förståelse för sekretess och personuppgiftshantering
Förmåga att följa instruktioner, regelverk och säkerhetsrutiner
Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning kan komma att genomföras
Vi erbjuder
En viktig och samhällsnyttig roll inom säkerhetsbranschen
Arbete med modern säkerhetsteknik och avancerade övervakningssystem
Möjlighet att utvecklas inom säkerhet och bevakning
Ett engagerat team och en professionell arbetsmiljö
Introduktion och stöd för att lyckas i rollen
Anställning enligt kollektivavtal (Bevakningsavtalet)
Anställningsform
Tjänsten kan innebära arbete på dag-, kvälls- och nattskift. Lön och övriga villkor enligt gällande kollektivavtal.
Rekrytering
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan med CV, utbildningsbevis och ett personligt brev där du berättar varför du passar för rollen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
972 41 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
David Larsson david.larsson@tempest.se Jobbnummer
9949480