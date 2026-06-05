Askersunds förskolor söker vikarierande förskollärare
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning / Förskollärarjobb / Askersund Visa alla förskollärarjobb i Askersund
2026-06-05
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Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.
Askersunds kommun vill erbjuda dig som medarbetare ett meningsfullt arbete med goda villkor. Du bidrar med delaktighet i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang!
Det finns goda pendlingsmöjligheter från Örebro och Motala med omnejd.
Askersunds kommun består idag av 12 förskolor, uppdelade i tre förskoleområden, utspridda på orterna Askersund, Hammar, Olshammar, Rönneshytta, Snavlunda, Zinkgruvan, Åmmeberg och Åsbro. Vi har en förskoleorganisation bestående av tre rektorer som ansvarar för varsitt förskoleområde. Rektorsgruppen har ett nära samarbete för att arbeta likvärdigt på alla Askersunds kommuns förskolor. Vi har ett eget barnhälsoteam bestående av två specialpedagoger och vi har ett gott samarbete med IFO samt BVC vilket inkluderar regelbundna träffar.
Nu söker vi dig, legitimerade förskollärare, som vill ta ett längre vikariat på Mosippans förskola i Åsbro! Vi har fräscha och ändamålsenliga lokaler samt tillgång till stor gård med variation i utbudet. Förskolan ligger bra placerad och har tillgång till naturområden såväl som bibliotek och busshållplats.
Askersunds kommun erbjuder bland annat:
• friskvårdsbidrag
• pedagogiska luncher i förskola
• fem kommungemensamma planeringsdagar/år för pedagoger i förskolan
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Är du en engagerad och legitimerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola? Då är du välkommen till en förskola med stor potential och en närvarande ledning. Tillsammans med kollegor på förskolan tar du ansvar för undervisningen och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.
Vi söker dig som:
• är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
• är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras frågor och funderingar så att de får en tilltro till sin egen och andras förmåga.
• har god samarbetsförmåga med stora och små.
• lägger stor vikt vid att utveckla goda, tillitsfulla relationer med barn och föräldrar.
• ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne.
• professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
• organiserar och strukturerar verksamheten så att den gagnar barnens trygghet och utveckling samt personalens arbetsmiljö.
Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt likväl som i arbetslag, samt att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation med goda kunskaper i svenska språket.
Observera att intervju och tillsättning sker löpande under annonseringstiden. Vikariatet tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och eventuell förlängning kan vara möjlig.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald. Körkort B och tillgång till egen bil är önskvärt.
Viss erfarenhet är meriterande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Observera! Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Askersunds kommun, och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Vi väljer själva var och hur vi annonserar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330252". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds Kommun
(org.nr 212000-1983)
Box 22 (visa karta
)
696 21 ASKERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Kontakt
Nås genom kommunens växel
Facklig företrädare 0583 - 810 00 Jobbnummer
9949464