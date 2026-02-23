Taxiförare Uber&Bolt

Elitta AB / Fordonsförarjobb / Södertälje
2026-02-23


Taxichaufför sökes - Heltid (100%)

Vi söker en pålitlig och serviceinriktad taxichaufför för heltidsarbete.

Placering: Södertälje (Söder)
Bil finns tillgänglig

Om jobbet:
* Heltid (100%)
* Provisionsbaserad ersättning (50/50)
* Flexibla arbetstider enligt överenskommelse

Vi söker dig som:
* Har giltig taxiförarlegitimation
* Är ansvarstagande och punktlig
* Har god servicekänsla
* Gärna har erfarenhet, men det är inget krav

Vi erbjuder:
* Stabilt arbete
* Trevlig arbetsmiljö
* Möjlighet att påverka dina arbetstider

Kontakt:
Hör av dig via telefon eller meddelande för mer information
0729995000
infowayways@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
telefon, mail
E-post: infowayways@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elitta AB (org.nr 559371-0584)
Fornbacken 3 (visa karta)
152 56  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Elitta ab

Kontakt
Tomas Bergman
infowayways@gmail.com
0729995000

Jobbnummer
9759172

