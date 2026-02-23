Taxiförare Uber&Bolt
2026-02-23
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Taxichaufför sökes - Heltid (100%)
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad taxichaufför för heltidsarbete.
Placering: Södertälje (Söder)
Bil finns tillgänglig
Om jobbet:
* Heltid (100%)
* Provisionsbaserad ersättning (50/50)
* Flexibla arbetstider enligt överenskommelse
Vi söker dig som:
* Har giltig taxiförarlegitimation
* Är ansvarstagande och punktlig
* Har god servicekänsla
* Gärna har erfarenhet, men det är inget krav
Vi erbjuder:
* Stabilt arbete
* Trevlig arbetsmiljö
* Möjlighet att påverka dina arbetstider
Kontakt:
Hör av dig via telefon eller meddelande för mer information
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
0729995000
infowayways@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
telefon, mail
E-post: infowayways@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elitta AB
Fornbacken 3
152 56 SÖDERTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elitta ab Kontakt
Tomas Bergman infowayways@gmail.com 0729995000 Jobbnummer
