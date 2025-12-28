Taxiförare

Comibri Consultings AB / Fordonsförarjobb / Uppsala
2025-12-28


Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Comibri Consultings AB i Uppsala, Järfälla, Tierp, Stockholm, Huddinge eller i hela Sverige

Taxiförare, företagsbokningar, Bolt & Uber

Publiceringsdatum
2025-12-28

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och serviceinriktad taxiförare till vårt team i Göteborg. Tjänsten omfattar körning av färdtjänst och företagsbokningar enligt fast schema, samt extra körningar via Bolt och Uber vid behov.

Kvalifikationer
• Taxiförarlegitimation (krav).
• Minst två års B-körkort.
• Erfarenhet av färdtjänst och företagskörningar är meriterande.
• Kunskap om och tillgång till appar för Bolt och Uber.
• God svenska i tal och skrift.
• Servicekänsla och ansvarstagande bemötande.

Arbetstider:
Fast schema Fredag till Måndag Dagtid. Möjlighet till extra körningar dag, kväll genom Bolt och Uber.

Vi erbjuder:
• Stabil anställning och avtalsenlig lön.
• Välfungerande arbetslag och stöd i det dagliga arbetet.
• Variation i arbetsuppgifter mellan färdtjänst, företagstransporter samt Bolt och Uber.

Så ansöker du
Skicka in CV och kort beskrivning av din erfarenhet via e-post eller ansökningsformulär. Ange tillträdesdatum och eventuella önskemål om arbetstid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: DirectDrive.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Comibri Consultings AB (org.nr 559443-1842)
Kungsängsvägen 27 (visa karta)
753 23  UPPSALA

Kontakt
Kewan Moahmmad
DirectDrive.ab@gmail.com
0700562696

Jobbnummer
9664141

Prenumerera på jobb från Comibri Consultings AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Comibri Consultings AB: