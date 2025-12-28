Taxiförare
2025-12-28
Taxiförare, företagsbokningar, Bolt & UberPubliceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och serviceinriktad taxiförare till vårt team i Göteborg. Tjänsten omfattar körning av färdtjänst och företagsbokningar enligt fast schema, samt extra körningar via Bolt och Uber vid behov.Kvalifikationer
• Taxiförarlegitimation (krav).
• Minst två års B-körkort.
• Erfarenhet av färdtjänst och företagskörningar är meriterande.
• Kunskap om och tillgång till appar för Bolt och Uber.
• God svenska i tal och skrift.
• Servicekänsla och ansvarstagande bemötande.
Arbetstider:
Fast schema Fredag till Måndag Dagtid. Möjlighet till extra körningar dag, kväll genom Bolt och Uber.
Vi erbjuder:
• Stabil anställning och avtalsenlig lön.
• Välfungerande arbetslag och stöd i det dagliga arbetet.
• Variation i arbetsuppgifter mellan färdtjänst, företagstransporter samt Bolt och Uber.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: DirectDrive.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comibri Consultings AB
(org.nr 559443-1842)
Kungsängsvägen 27 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Kontakt
Kewan Moahmmad DirectDrive.ab@gmail.com 0700562696 Jobbnummer
9664141