Taxichaufför Sala

PD Fast AB / Fordonsförarjobb / Sala
2026-03-05


Chaufför sökes till 75% tjänst för uppdrag i Sala
med samhällsbetalda resor.
Det finns möjlighet att jobba fler timmar .
Lön enligt kollektivavtal
Öppen för alla
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Mail
E-post: peter@taxi96000.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taxichaufför".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
PD Fast AB (org.nr 559267-4203)
fridhemsgatan 33 (visa karta)
733 39  SALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9778273

