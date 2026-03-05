Taxichaufför Sala
2026-03-05
Chaufför sökes till 75% tjänst för uppdrag i Sala
med samhällsbetalda resor.
Det finns möjlighet att jobba fler timmar .
Lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: peter@taxi96000.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare PD Fast AB
(org.nr 559267-4203)
733 39 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
