Taxi Chaufför - Jabbi All Services AB - Fordonsförarjobb i Sigtuna

Prenumerera på nya jobb hos Jabbi All Services AB

Jabbi All Services AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna2021-04-05Taxichaufförer sökes - för dag och natt, Vi söker nu taxichaufförer med anställning omgående.Arbetsuppgifter:Sedvanliga arbetsuppgifter som Taxichaufför. Arbetet är på heltid, schemalagt dag- natt- och helg.Utbildning/Erfarenhet:Förarlegitimation är ett krav och meriterande. Om du inte har en förarlegitimation men innehaft svenskt körkort i minst två år så tillhandahåller vi med studiematerial.Rekrytering:Vi kommer att inleda med information och därefter finns det möjlighet att träffa oss för ett enskilt möte.Välkommen!Med vänlig hälsning,Vi söker förare för natt och dag körning kvinna eller man, du är självständigt och serviceinriktad.Du skall vara lugn och sansad då du möter många människor under ditt arbetspass.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-20Jabbi All Services ABHugingatan 46 Lgh 110219552 Märsta5671963