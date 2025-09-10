Tankbilschaufför
2025-09-10
Bli vår nästa tankbilschaufför!
Vi söker nu en CE-chaufför till våra tankbilar för transporter av AdBlue över hela Sverige. Gillar du livet på vägarna, vill ha ett jobb med frihet under ansvar och uppskattar variation? Då är det här rollen för dig.
Om jobbet
Utgår från Lockryd
Heltid, inleds med 6 månaders provanställning
Måndag-torsdag, ledig var sjunde vecka
Körning sker i hela Sverige, från Skåne till Norrland
Du kör tankbil med Adblue för Arom Dekor
Lossning sker smidigt med slang på stationer, terminaler och gårdar
Arbetet innebär att du ligger ute under veckorna. Därför är närvaro, ansvarstagande och självständighet avgörande för att trivas och lyckas i rollen.
Vad vi söker
CE-behörighet
Giltigt YKB
Körvana sedan tidigare
Du behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av tankbil är meriterande, men inget krav
Vi söker dig som trivs med frihet, är pålitlig och gillar ordning och reda
Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal
En trygg och stabil arbetsgivare
Varierande arbetsdagar och körningar över hela landet
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Om Stures Åkeri
Stures Åkeri grundades 1966 i Borås och är ett väletablerat transportföretag. Vi kör både styckegods och partigods för DHL i Västra Götaland och Småland. I dag har vi en fordonsflotta på cirka 55 fordon och bedriver transporter både lokalt och regionalt. Vi arbetar aktivt med hållbara transporter, bland annat genom eldriven distribution i centrala Borås.Publiceringsdatum2025-09-10
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: tova@sturesakeri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tankbil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stures Åkeri
(org.nr 556143-4936), https://www.sturesakeri.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arom Dekor Kontakt
Tova Plogell tova@sturesakeri.se Jobbnummer
9501903