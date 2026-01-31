Tandvårdsassistent Åstorp

Jobbpunkten AB / Vårdarjobb / Åstorp
2026-01-31


Visa alla vårdarjobb i Åstorp, Bjuv, Klippan, Ängelholm, Helsingborg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobbpunkten AB i Åstorp, Ängelholm, Helsingborg, Perstorp, Landskrona eller i hela Sverige

VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Åstorp.
Vi söker en tandvårdsassistent till uppdrag hos en av våra samarbetspartners i Åstorp. Arbetet sker i klinikmiljö och kräver noggrannhet, servicekänsla och god samarbetsförmåga.

Publiceringsdatum
2026-01-31

Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare och tandhygienist vid behandlingar
Förbereda behandlingsrum och instrument
Sterilisering och materialhantering
Ta emot och bemöta patienter

Kravprofil för detta jobb
Ansvarstagande och lyhördhet
Svenska i tal och skrift
Serviceinriktad och ansvarstagande
Utbildning eller erfarenhet som tandvårdsassistent är meriterande men inget krav

Är du intresserad av denna lediga tjänst eller känner någon som letar efter jobb inom tandvård?
Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Ta med ditt utskrivna Cv !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@jobbpunkten.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandvårdsassistent Åstorp".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbpunkten AB (org.nr 559073-9032)
265 34  ÅSTORP

Jobbnummer
9715596

Prenumerera på jobb från Jobbpunkten AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobbpunkten AB: