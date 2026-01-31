Tandvårdsassistent Åstorp
2026-01-31
VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Åstorp.
Vi söker en tandvårdsassistent till uppdrag hos en av våra samarbetspartners i Åstorp. Arbetet sker i klinikmiljö och kräver noggrannhet, servicekänsla och god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare och tandhygienist vid behandlingar
Förbereda behandlingsrum och instrument
Sterilisering och materialhantering
Ta emot och bemöta patienterKravprofil för detta jobb
Ansvarstagande och lyhördhet
Svenska i tal och skrift
Serviceinriktad och ansvarstagande
Utbildning eller erfarenhet som tandvårdsassistent är meriterande men inget krav
Är du intresserad av denna lediga tjänst eller känner någon som letar efter jobb inom tandvård?
Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Ta med ditt utskrivna Cv ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandvårdsassistent Åstorp". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032)
265 34 ÅSTORP Jobbnummer
9715596