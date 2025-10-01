Tandsköterska till Kortedala Tandvård
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2025-10-01
Om tjänsten
Vi är ett litet och sammansvetsat team med två tandläkare och två tandsköterskor som arbetar med både traditionell tandvård och mer avancerade behandlingar som estetisk tandvård och implantatkirurgi.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team som tandsköterska på heltid.Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter en tandsköterska som kan jobba både traditionellt och delegerat. Vi ser det som positivt om du gillar att arbeta självständigt men trivs att arbeta i team. Lägger stor vikt om man har vana att arbeta i dubbla rum. Som tandsköterska hos oss sköter du steril, reception, assistans m.m.Kvalifikationer
- Erfarenhet av delegerat arbete
- God datorvana
- Flytande svenska i tal och skrift
- Andra språkkunskaper är meriterande
Vi söker dig som är
- Ansvarstagande och flexibel
- Positiv och serviceinriktad
- Kommunikativ och trivs med patientkontakt
Övrig information
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
