Sjuksköterska sökes till neuro och strokeavdelning längre uppdrag
2026-05-30
Är du sjuksköterska som vill arbeta i en verksamhet där neurologi, strokevård och medicinsk slutenvård möts i en varierad och utvecklande arbetsmiljö?
Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska till ett längre uppdrag inom neuro- och strokevård under hösten och vintern 2026/2027.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en vårdavdelning inom medicinska specialiteter med fokus på neurologi och strokevård. Verksamheten präglas av varierande patientflöden och ett nära multiprofessionellt samarbete.
Sedvanliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Omvårdnad av inneliggande patienter
Strokeövervakning och neurologiska bedömningar
Läkemedelshantering
Dokumentation och patientuppföljning
Samarbete med läkare och övriga professioner
Handledning av studenter och auskulterande personal kan förekomma
Arbete kan vid behov även förekomma på andra medicinska enheter inom verksamhetsområdet.
Arbetsmiljö & arbetssätt
Verksamheten arbetar i journalsystemet Cosmic med tillhörande NOVA Ward, vilket innebär arbete via läsplatta med tillgång till journal, läkemedelslista, provsvar och annan patientinformation.
Efter introduktion och dialog med verksamheten kan sjuksköterskan även bli aktuell för att självständigt hantera strokelarm enligt verksamhetens rutiner och vårdkedjor.
Arbetet innebär dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring enligt schema.
Introduktion
Arbetsplatsintroduktion erbjuds
Klinisk introduktion för dig som inte tidigare arbetat inom verksamheten
Period & omfattning
Period: vecka 36–4
Omfattning: cirka 712 timmar
Arbetstid enligt schema
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från medicinsk slutenvård, neurologi eller strokevård
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs i en verksamhet med varierande vårdbehov och högt medicinskt fokus
Meriterande:
Erfarenhet av strokevård och neurologi
Erfarenhet av Cosmic och NOVA Ward
Erfarenhet av akutsjukvård eller strokelarm
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, nära kontakt och transparent kommunikation genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
831 50 ÖSTERSUND Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937835