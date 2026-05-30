Sjuksköterska sökes till stroke- och neurorehabilitering
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-05-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Luleå
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Sjuksköterska sökes till stroke och neurorehabilitering
Är du sjuksköterska som vill arbeta i en verksamhet där akut strokevård kombineras med rehabilitering och långsiktig patientuppföljning?
Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska till ett uppdrag inom stroke- och neurorehabilitering under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en vårdavdelning där både planerad rehabilitering och akut neurologisk vård förekommer. Verksamheten har varierande patientflöden och ställer krav på klinisk trygghet, god prioriteringsförmåga och nära samarbete inom teamet.
Sedvanliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Omvårdnad av inneliggande patienter
Strokeövervakning
Administrering av läkemedel
Dokumentation och patientbedömningar
Arbetsledning av vårdteam
Deltagande vid akuta insatser och vårdförlopp
Akuta insatser såsom trombolys och vård av svårt sjuka patienter förekommer inom verksamheten.
Arbetsmiljö
Du arbetar tillsammans med flera professioner i en verksamhet där både rehabilitering och akutsjukvård är centrala delar av det dagliga arbetet. Struktur, följsamhet till rutiner och patientsäkerhet prioriteras högt.
Period & omfattning
Period: vecka 36–40
Omfattning: cirka 216 timmar
Arbetstid enligt schema, dag/kväll/natt och helg kan förekomma
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från slutenvård, neurologi eller strokevård
Är trygg i akuta situationer och självständiga bedömningar
Har god samarbetsförmåga och arbetar strukturerat
Trivs i en verksamhet med både rehabilitering och akut vård
Meriterande:
Erfarenhet av strokeövervakning
Erfarenhet av neurorehabilitering
Erfarenhet av trombolysvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
954 42 LULEÅ Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937829