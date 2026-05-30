Tandläkare till Happident Mölndal
OraSolv Clinics AB / Tandläkarjobb / Mölndal Visa alla tandläkarjobb i Mölndal
2026-05-30
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OraSolv Clinics AB i Mölndal
, Göteborg
, Alingsås
, Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en modern och framåtblickande tandvårdsorganisation där kvalitet, utveckling och patientfokus står i centrum? Nu söker vi en erfaren tandläkare till vår klinik i Mölndal som vill vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med oss.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i flera av Sveriges största städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Våra kliniker kännetecknas av stark teamkänsla, kontinuerlig utveckling och ett genuint fokus på patientens behov.
Hos oss arbetar engagerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med modern utrustning och den senaste tekniken. Innovation, kompetensutveckling och hög vårdkvalitet genomsyrar hela verksamheten.Publiceringsdatum2026-05-30Om tjänsten
Som tandläkare hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där du ansvarar för att ge patienterna trygg och kvalitativ tandvård. Du blir en viktig del av ett kompetent team som arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga patientupplevelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare
Har minst 3 års klinisk erfarenhet som tandläkare
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är trygg i din yrkesroll och van att arbeta självständigtDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har ett professionellt och förtroendeingivande patientbemötande
Arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Tar ansvar och engagerar dig i verksamhetens utveckling
Vi erbjuder
Hos Happident blir du en del av en växande organisation med höga ambitioner och stark framtidstro. Vi erbjuder:
Individuellt anpassad lön
Generöst friskvårdsbidrag
Goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärutveckling
En modern arbetsmiljö med den senaste tekniken
Ett engagerat och kunnigt team med fokus på samarbete och kvalitet
Vår ambition är att göra tandvården mer tillgänglig, serviceinriktad och till en naturlig del av patientens friskvård.
Praktisk information
Placering: Mölndal Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid eller deltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till Happident Mölndal! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7823884-2026865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OraSolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Mölndal (visa karta
)
431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9937830