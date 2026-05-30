Sjuksköterska sökes till kirurgisk akutvårdsavdelning höstuppdrag
2026-05-30
Är du sjuksköterska som trivs i en akut och varierad vårdmiljö där teamwork och kliniska bedömningar står i fokus?
Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska till ett uppdrag på kirurgisk akutvårdsavdelning under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med akut inflöde av patienter inom flera kirurgiska specialiteter. Verksamheten präglas av högt tempo, varierande patientflöden och nära samarbete mellan olika professioner.
Patientgrupper kan bland annat omfatta:
Kirurgiska patienter
Urologiska patienter
ÖNH-patienter
Kärlkirurgiska patienter
Arbetet innefattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom akut kirurgisk slutenvård, inklusive omvårdnad, patientbedömningar, läkemedelshantering och dokumentation.
Verksamheten arbetar strukturerat med fokus på hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Kliniska bedömningar enligt "head to toe"-principen är en naturlig del av arbetet.
Arbetsmiljö & team
Du arbetar i vårdteam bestående av sjuksköterska och undersköterska med gemensamt ansvar för patientgruppen. Samarbete, kommunikation och prioriteringsförmåga är centrala delar av uppdraget.
Arbete på närliggande systeravdelning kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Period & omfattning
Period: vecka 37–48
Omfattning: cirka 328 timmar
Arbetstid enligt schema
Tjänstgöring varannan helg förekommer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av kirurgisk vård eller akut slutenvård
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och trivs i teamarbete
Arbetar strukturerat och patientsäkert även i högt tempo
Meriterande:
Erfarenhet av akut kirurgisk vård
Erfarenhet av Cosmic
Erfarenhet av arbete med strukturerade patientbedömningar
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Giltig legitimation
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med transparent kommunikation, tydliga villkor och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga relationer där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
856 43 SUNDSVALL Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937825