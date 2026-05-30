ridskoleansvarig/ridinstruktör
2026-05-30
Essunga Ryttarförening söker Ridskoleansvarig/Instruktör (Tjänsten kan delas upp på flera)
I utkanten av Nossebro ligger vår anläggning där vi som förening driver ridskola, har inackorderingar och föreningsverksamhet. Vi har funnits här sedan 70-talet och ser fram emot att fortsätta finnas kvar för att ge alla som vill uppleva hästar och ridsport en plats att vara på.
Vi är en mindre ridskola med en familjär stämning. På anläggningen finns två ridhus, stall för ca 20 hästar, sex uteboxar, en stor utebana, en mindre paddock, en naturbana och många gräshagar till hästarna.
Vi har anställd personal som fördelat på olika roller håller lektioner, sköter hästarna och anläggningen. Vi har idag 10 lektionshästar, våra elever är mellan 4–70+ år och vi bedriver lektionsverksamhet 6 dagar i veckan.
Vår ambition med ridskolan är att möta alla elever på deras nivå och att vara lyhörd för ryttarnas önskemål.
I tjänsten ingår ridlektioner, det kan också vara tillridning och utbildning av hästar. Ridlektionerna ska dokumenteras i vårt program Hippocrates. Ett plus är om du vill planera och genomföra extra aktiviteter på helger ca en gång/månad.
Tjänsten kan delas och anpassas efter dig som söker, så om du är intresserad; sök och kom med förslag på hur du vill jobba tillsammans med oss och våra hästar.
Meriterande för tjänsten
Du har ridlärarexamen SRL1 eller motsvarande.
Har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
Bra att känna till
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
För tillsvidareanställning gäller 6 månaders provanställning
Arbetstiden kommer att förläggas blandat dag- och kvällstid enligt schema
Lön enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast den 29 juni 2026, vi läser och intervjuar löpande så tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Ansökan mejlas till gunilla@restin.se
Vid frågor vänd dig i första hand till Gunilla Restin. Gunilla är styrelseledamot och har varit aktiv i många år och kan svara på de flesta frågor gällande föreningen. Tel 0708–379266 Så ansöker du
