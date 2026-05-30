Specialistsjuksköterska sökes till längre höstuppdrag

Specialistsjuksköterska sökes längre höstuppdrag
Är du specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och söker ett utvecklande uppdrag i en trygg och patientnära vårdmiljö?
Nu söker vi erfarna barnsjuksköterskor till ett längre uppdrag inom barn- och ungdomssjukvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en barn- och ungdomsavdelning där vård av barn och ungdomar med varierande medicinska behov bedrivs dygnet runt.
Arbetet innefattar sedvanliga arbetsuppgifter inom barnsjukvård, bland annat:
Omvårdnad och observation av inneliggande patienter
Läkemedelshantering
Samarbete med läkare och övriga professioner
Kontakt och stöd till patienter och anhöriga
Dokumentation och patientbedömningar
Verksamheten präglas av nära teamsamarbete, hög patientsäkerhet och ett familjecentrerat arbetssätt.
Introduktion
Arbetsplatsintroduktion erbjuds
Klinisk introduktion för dig som inte tidigare arbetat inom verksamheten
Period & omfattning
Period: vecka 36–48
Omfattning: cirka 548 timmar
Arbetstid enligt schema, dag/kväll/natt och helg kan förekomma
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom
Har erfarenhet av barnsjukvård
Är trygg i självständiga bedömningar och omvårdnadsarbete
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs i en verksamhet där patient och familj står i fokus
Meriterande:
Erfarenhet av slutenvård inom barnsjukvård
Erfarenhet av akuta patientflöden
Erfarenhet av journalsystem inom slutenvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistsjuksköterskeexamen inom barn och ungdom
HLR-utbildning vuxen/barn
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med transparent kommunikation, tydliga villkor och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
831 50 ÖSTERSUND Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937834