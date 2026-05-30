Fastighetsskötare / Vaktmästare / Allt-i-allo
2026-05-30
Vill du bli en del av vårt team?
På Starby Spa, Hotell & Konferens är ingen dag den andra lik. Vi är ett familjärt hotell där vi hjälps åt, ställer upp för varandra och alltid strävar efter att ge våra gäster den bästa möjliga upplevelsen.
Nu söker vi en fastighetsskötare/vaktmästare som vill vara med och ta hand om både vår fina anläggning och människorna som vistas här. Tjänsten kan anpassas mellan 50–100 % och start enligt ök, beroende på dina önskemål och förutsättningar.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tycker om att fixa saker. Du ser när något behöver göras och tvekar inte att ta tag i det. Kanske har du arbetat med fastighetsskötsel tidigare, kanske kommer du från bygg-, service- eller hantverksbranschen. Det viktigaste för oss är dock inte exakt vad som står på ditt CV – utan vem du är som person.
Vi värdesätter personligheten högt och söker någon som vill bli en del av vårt team på riktigt. Du är positiv, ansvarstagande, hjälpsam och trivs med att ha många olika arbetsuppgifter under en arbetsdag.
Vad kommer du att göra?
Som fastighetsskötare hos oss får du en viktig roll i att hålla hotellet, spaet, konferensanläggningen och våra utemiljöer i bästa skick.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Enklare reparationer och underhåll
Tillsyn av hotellrum, konferenslokaler och allmänna utrymmen
Felsökning och praktiska lösningar i vardagen
Kontakt med externa entreprenörer vid behov
Gräsklippning, trädgårdsskötsel och skötsel av våra utemiljöer
Snöröjning och halkbekämpning vintertid
Möblering och förberedelser inför konferenser och evenemang
Vara den där personen som hjälper till där det behövs
Vi tror att du:
Är händig och praktiskt lagd
Gillar att lösa problem
Kan arbeta självständigt men också trivs i ett team
Är flexibel och prestigelös
Har ett gott bemötande mot gäster och kollegor
Har B-körkort
Erfarenhet av fastighetsskötsel, bygg, VVS, el eller liknande är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och vilja att lära.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi bryr oss om varandra och arbetar tillsammans för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete
Stor frihet under ansvar
Trevliga kollegor och god gemenskap
Möjlighet att påverka tjänstens omfattning (50–100 %)
En fantastisk arbetsmiljö vid Vätterns strand
Känner du igen dig i beskrivningen? Då hoppas vi att du hör av dig!
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen till Starby Spa, Hotell & Konferens – vi ser fram emot att lära känna dig!
Ansökan & frågor skickas till jobb@starbyhotell.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
E-post: jobb@starbyhotell.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Starby Hotell AB
(org.nr 556493-7463)
Ödeshögsvägen (visa karta
)
592 21 VADSTENA
För detta jobb krävs körkort.
