Operationssjuksköterska sökes till långt höstuppdrag
Är du operationssjuksköterska som trivs i en bred och varierad operationsmiljö med både akut och planerad kirurgi?
Nu söker vi erfarna operationssjuksköterskor till ett längre uppdrag under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom en omfattande operationsverksamhet där flera kirurgiska specialiteter ingår. Verksamheten bedriver både akut och planerad operationssjukvård med varierande patientflöden och högt medicinskt fokus.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Instrumentering vid operationer
Perioperativ omvårdnad
Steril hantering och operationsförberedelser
Samarbete i multiprofessionella operationsteam
Arbete inom både akut och elektiv kirurgi
Verksamheten söker dig som har bred kompetens och kan arbeta över flera kirurgiska områden.
Specialiteter som kan förekomma
Akut ortopedi
Akut kirurgi
Kejsarsnitt och obstetriska ingrepp
Övriga kirurgiska specialiteter inom akutverksamhet
Arbetsmiljö
Du arbetar i en dynamisk och utvecklande miljö där flexibilitet, samarbetsförmåga och klinisk trygghet är viktiga egenskaper. Arbetstid kan förläggas dag, kväll, helg och jour enligt schema.
Period & omfattning
Period: vecka 36–48
Omfattning: cirka 1 804 timmar
Arbetstid enligt schema, inklusive kväll, helg och jour
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Har aktuell erfarenhet från operationsverksamhet
Är trygg i instrumentering inom flera kirurgiska specialiteter
Har erfarenhet av akut kirurgisk verksamhet
Kan arbeta självständigt och i team
Trivs i en verksamhet med högt tempo och varierande operationsflöden
Meriterande:
Erfarenhet av ortopedi och akut kirurgi
Erfarenhet av obstetriska operationer/snittsalar
Erfarenhet från större operationsenheter
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistsjuksköterskeexamen inom operationssjukvård
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
954 42 LULEÅ Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937826
9937826