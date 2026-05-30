Distriktssköterska sökes till mottagningsuppdrag inom primärvård
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2026-05-30
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Distriktssköterska sökes till mottagningsuppdrag inom primärvård
Är du distriktssköterska som trivs med varierande mottagningsarbete, rådgivning och patientnära vård?
Nu söker vi en erfaren distriktssköterska till ett uppdrag inom primärvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på distriktsköterskemottagning med ett varierande uppdrag inom både rådgivning och mottagningsverksamhet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Telefonrådgivning och digital rådgivning
Patientbedömningar och triagering
Såromläggningar
Injektioner och infusioner
Mottagningsarbete inom primärvård
Samarbete och konsultation med läkare och bedömningsteam
Verksamheten arbetar i telefonsystemet TeleQ och journalsystemet Cosmic.
Arbetsmiljö
Du blir en del av ett team där samarbete, tillgänglighet och patientsäkerhet är centrala delar av arbetet. Uppdraget passar dig som är trygg i självständiga bedömningar och har ett professionellt och lösningsorienterat arbetssätt.
Period & omfattning
Period: vecka 38–44
Omfattning: cirka 88 timmar
Arbetstid: vardagar kl. 08:00–17:00
Vi söker dig som
Är legitimerad distriktssköterska
Har erfarenhet från primärvård eller hälsocentral
Är trygg i rådgivning och mottagningsarbete
Har god förmåga att prioritera och göra självständiga bedömningar
Trivs med teamarbete och patientkontakt
Meriterande:
Erfarenhet av TeleQ
Erfarenhet av Cosmic
Erfarenhet av triagering och bedömningsteam
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistsjuksköterskeexamen inom distriktssköterska
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
982 34 GÄLLIVARE Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937833