Tandsköterska till Kneippen
Information om arbetsplatsen
Kneippentandläkarna är en mottagning med lång tradition inom privat tandvård.
Mottagningen är fullt modern med 5 behandlingsrum där vi arbetar delegerat team som omväxlande
disponerar kliniken. Vår ambition är att erbjuda högkvalitativ tandvård, att bemöta
våra patienter på ett personligt och professionellt sätt och att skapa trygghet och långvariga
patientrelationer. Mottagningen är ljus och fin och ligger i Kneippen, med närhet
till kommunikationer precis utanför huset. Här arbetar tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister samt en Oral kirurg tillsammans.
Vi har en familjär stämning hos oss och alltid nära till skratt, för oss är det viktigt att vara
professionella och samtidigt ha roligt på jobbet.
Vi erbjuder dig:
• en mottagning i framkant vad gäller tandvård. Vi har digital skanning och OPG.
• stora möjlighet att vara delaktig i mottagningens utveckling.
Möjlighet att lära sig assistans inom käk kirurgi och implantat.
Tjänsten hos oss innebär omväxlande uppgifter och finns möjlighet för utveckling inom flera områden.
Vi hjälps åt med inskolning om du behöver det för att successivt ska komma in i de olika arbetsmomenten. Självklart får du kompetensutveckling och handledning
vid behov. Kvalifikationer
Vi vill att du har viljan att utvecklas i patientarbete.
Personlig lämplighet.
Utbildad tandsköterska.
Vi välkomnar såväl nya och rutinerade tandsköterskor. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som önskar en arbetsplats med drivna, ambitiösa kollegor där vi tillsammans gör vardagen givande och värdefull men också kunna ha roligt när vi jobbar.
Vi behöver dig som är omtänksam och engagerad och som alltid sätter patienternas bästa i
fokus. Du har god klinisk förståelse, en bra samarbetsförmåga och trivs med att din roll som tandsköterska. Du har förmågan att överblicka, planera och prioritera. Vi lägger
stor vikt vid din personliga lämplighet.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstid per vecka: 40 timmar
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tillsättning sker löpande.
Kinikchef: Monica
Koordinator: Erika
email: monica.nguyen@ptj.se
Mobil: 0738389938 https://www.ptj.se/kneippentandlakarna/
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
