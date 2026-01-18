Tandsköterska sökes-heltid, omgående start
2026-01-18
Vi söker nu en tandsköterska på heltid med omgående start till vår privata tandvårdsklinik.
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning, med möjlighet till tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandling
Steril- och hygienarbete enligt gällande riktlinjer
Patientomhändertagande
Bokning och administrativa uppgifter
Övriga förekommande klinikuppgifterKvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
God samarbetsförmåga
Tidigare arbetslivserfarenhet som tandsköterska eller undersköterska är meriterande men inget krav
Anställningsform
Heltid
Provanställning 6 månader
Tillträde: omgåendeSå ansöker du
Den sökande är välkommen att skicka sin ansökan via e-post
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: eskilstuna@justwhite.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jwdc Eskilstuna AB
(org.nr 556948-5906)
Kyrkogatan 1 F (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Kontakt
Albina Ihnatenko Letterlia@gmail.com Jobbnummer
9690114