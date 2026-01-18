Tandsköterska sökes-heltid, omgående start

Jwdc Eskilstuna AB / Tandsköterskejobb / Eskilstuna
2026-01-18


Visa alla tandsköterskejobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jwdc Eskilstuna AB i Eskilstuna, Sigtuna, Söderköping eller i hela Sverige

Vi söker nu en tandsköterska på heltid med omgående start till vår privata tandvårdsklinik.
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning, med möjlighet till tillsvidareanställning.

Publiceringsdatum
2026-01-18

Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandling
Steril- och hygienarbete enligt gällande riktlinjer
Patientomhändertagande
Bokning och administrativa uppgifter
Övriga förekommande klinikuppgifter

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
God samarbetsförmåga
Tidigare arbetslivserfarenhet som tandsköterska eller undersköterska är meriterande men inget krav
Anställningsform
Heltid
Prov­anställning 6 månader
Tillträde: omgående

Så ansöker du
Den sökande är välkommen att skicka sin ansökan via e-post
Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: eskilstuna@justwhite.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jwdc Eskilstuna AB (org.nr 556948-5906)
Kyrkogatan 1 F (visa karta)
632 19  ESKILSTUNA

Kontakt
Albina Ihnatenko
Letterlia@gmail.com

Jobbnummer
9690114

Prenumerera på jobb från Jwdc Eskilstuna AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jwdc Eskilstuna AB: