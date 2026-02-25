Tandsköterska, Kärra
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi söker en engagerad tandsköterska till Folktandvården Kärra
Vill du arbeta i en verksamhet där du varje dag bidrar till att skapa trygghet och god munhälsa för våra patienter? Trivs du i en roll där du får använda hela din kompetens och samtidigt vara en viktig del i ett sammansvetsat team? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en självständig, empatisk och engagerad tandsköterska till vår klinik i Kärra.
Här får du inte bara ett meningsfullt arbete, utan också möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegor i en miljö som präglas av samarbete, öppenhet och kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
På vår moderna klinik möter vi patienter i alla åldrar med varierande behov. Du har en central roll i att skapa en positiv och professionell upplevelse - från första kontakt till avslutad behandling.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbeta självständigt med profylax, munhälsorådgivning, tillvänjning och inskolning
Ansvara för arbetsmoment i steril och reception
Bidra aktivt i det dagliga teamarbetet och utvecklingen av verksamheten
Receptionsarbete
Om kliniken
Folktandvården Kärra är en välfungerande klinik med 6 behandlingsrum i ljusa och moderna lokaler samt ett erfaret team bestående av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Vi är belägna med goda kommunikationsmöjligheter och tillgång till fri parkering. Kliniken är också en VFU-enhet och tar regelbundet emot studenter, vilket ger dig möjlighet att bidra i handledning om intresse finns. Här finner du information om kliniken öppettider Folktandvården Kärra, Hisings kärra - 1177
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska med ett genuint intresse för att möta människor och skapa trygghet. Du är noggrann, flexibel och har god samarbetsförmåga. För att trivas hos oss är det också viktigt att du är lösningsfokuserad och trivs i en dynamisk vardag där du får använda hela din kompetens.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 12.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
