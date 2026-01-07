Tandsköterska hos Älvsjö Tandvård
2026-01-07
Passionerad tandsköterska sökes till Älvsjö Tandvård
Nu öppnar vi dörren för en engagerad och passionerad tandsköterska att ansluta sig till vårt team i Älvsjö. Hos oss blir du en viktig del av en modern och växande klinik där kvalitet, utveckling och patientfokus står i centrum.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Brinner för tandvårdsyrket och vill göra en positiv skillnad för dina patienter varje dag
Behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Är ambitiös och har en stark vilja att utvecklas i din yrkesroll
Är social, glad och trygg i mötet med människor
Har god kommunikativ förmåga och trivs med teamarbete
Är stresstålig och kan behålla lugnet även i ett högt tempo
Värdesätter samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Varför Älvsjö Tandvård?
Älvsjö Tandvård är en stor, fräsch och modern tandvårdsklinik belägen mitt i Älvsjö, precis framför pendeltågsstationen och med närhet till vårdcentral. Vi arbetar med den senaste tekniken inom tandvård, såsom digital avtryckstagning, CBCT, tandreglering med aligners samt avancerad kirurgi och implantatbehandlingar.
Vi erbjuder allt inom allmäntandvård och specialistnära behandlingar och har som mål att i framtiden kunna erbjuda all tandvård under ett och samma tak. Vår klinik präglas av professionalism, utvecklingsvilja och ett starkt patientfokus.
Hos oss uppmuntras alla medarbetare att vara delaktiga i klinikens utveckling. Vi värdesätter engagemang, nya idéer och ett öppet klimat där varje medarbetare gör skillnad.
Din roll hos oss
Som tandsköterska hos oss får du arbeta med patienter i alla åldrar och med varierande vårdbehov. Rollen ger dig möjlighet att använda hela din kompetens och ställer samtidigt krav på empati, servicekänsla och flexibilitet. Du blir en viktig del av teamet och klinikens fortsatta utveckling.
Väx med oss
Vi erbjuder goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling i takt med att kliniken växer och breddar sitt vårdutbud. Här finns utrymme att utvecklas, ta ansvar och växa i din yrkesroll.
Är du den vi söker?
Är du den vi söker?

Skicka din ansökan märkt "Tandsköterska" till Älvsjö Tandvård och ta nästa steg mot en långsiktig och utvecklande karriär inom tandvård.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: ansokan@alvsjotandvard.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsjö Tandvård AB
Prästgårdsgränd 4
125 44 ÄLVSJÖ
