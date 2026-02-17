Tandsköterska (heltid) Västerhaninge
Västerhaninge Tandvården söker en tandsköterska på heltid. Vi välkomnar dig som trivs i en klinisk roll med tydliga rutiner, högt tempo och starkt patientfokus. Erfarenhet efterfrågas, och vi ser gärna att du uppskattar att arbeta delegerat i ett välfungerande team.
Om kliniken
Vi erbjuder allmäntandvård och arbetar även med implantatbehandlingar och kirurgi. I verksamheten ingår bland annat undersökningar, OPG/röntgenflöden och skanning. Du blir en viktig del i att skapa ett effektivt och tryggt patientflöde - från förberedelse till efterarbete.
Arbetstider
Måndag-Torsdag kl. 09:00-19:00
Ledigt fredag, lördag och söndag (lång sammanhängande ledighet varje vecka)Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Assistera vid behandlingar, inklusive kirurgiska moment/implantatrelaterade flöden
Förbereda behandlingsrum, material och instrument
Steril- och hygienrutiner, instrumenthantering och kvalitetsarbete
Patientomhändertagande före/under/efter besök
Delegerade arbetsuppgifter utifrån kompetens och enligt gällande riktlinjer
Dokumentation och administration kopplad till behandlingsflödet
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Har klinisk erfarenhet (efterfrågas)
Är strukturerad, noggrann och har hög servicekänsla
Trivs med ansvar och arbetar självständigt samtidigt som du är en lagspelare
Är trygg i patientmötet och bidrar till ett professionellt bemötande
Meriterande
Erfarenhet av kirurgi/implantat
Vana av OPG/röntgenflöden och/eller skanning
Erfarenhet av förbättringsarbete i steril och kliniska rutinerSå ansöker du
Skicka CV och kort presentation till jobb@ama-dental.se
Märk ämnesraden: "Tandsköterska Västerhaninge".
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: jobb@ama-dental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Västerhaninge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Bokstigen 2 (visa karta
)
137 34 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
Västerhaninge Tandvården Jobbnummer
9748730