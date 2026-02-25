Tandsköterska, Gibraltar
2026-02-25
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en engagerad tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Vi arbetar i en positiv anda - humor och arbetsglädje är en stor del i vår kultur.
Teamarbete och utveckling av oss själva, vården och vårt arbetssätt har stort fokus på kliniken. Vi jobbar hårt för en arbetsplats där alla ska stimuleras och jobba på toppen av sin kompetens och i det har tandsköterskan en central roll. Därför behöver vi utöka med fler tandsköterskor som delar vår vision att tandsköterskeyrket består av mer än assistans.
Folktandvården Gibraltar vill vara en klinik i framkant. Vi värderar utveckling både hos oss själva som medarbetare men också i våra arbetsmetoder - allt för att leverera bästa kvalitet ut till våra invånare. Därför är det bra om du gillar att tänka nytt och har hög grad av samarbetsförmåga för att driva både din egen och klinikens utveckling framåt.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar.
Utveckla delegerat arbetssätt tex scanning vid protetikbehandlingar eller digitala hälsofrämjande vårdmöten
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling.
Receptionsarbete och sterilarbete kan förekomma
Folktandvården Gibraltar är en klinik med 11 behandlingsrum. Här är vi just nu 8 tandläkare, 7 tandhygienister, 10 tandsköterskor, 3 receptionister och 2 i klinikledning. Kliniken ligger centralt i Göteborg med mycket bra kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Gibraltar, Göteborg - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 11 och 12.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
