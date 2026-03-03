Tandsköterska
2026-03-03
Nu söker vi en tandsköterska till vår familjära tandläkarklinik Hörbytandvården AB.
Vi erbjuder omfattande tandvård med mycket fokus på rehabilitering och implantat allt ifrån enkla till helmunrehablitering, kirurgi samt mycket protetik. Vi arbetar mycket digitalt och har modern utrustning.
Dina arbetsuppgifter är Att ta emot patienter, assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar. Du ska förbereda arbetet genom att ta fram och ställa i ordning utrustning och arbetsmaterial samt rengöra behandlingsrum mellan patienter. Du förväntas även att rengöra och sterilisera instrument. Du ska vid behov öppna och stänga kliniken.
Hantering av implantat och implantatkomponenter ingår, det är därför bra om erfarenhet finns.
Tandsköterskeutbildning eller likvärdig kompetens, passar även tandläkare utan svensk legitimation.
Meriterade är erfarenhet av OPUS journalsystem
Personliga egenskaper: Du ska vara självgående och fungera i arbetsgruppen. Flexibilitet är ett krav då vi är en liten arbetsgrupp och schemat kan ändras med kort varsel vid frånvaro. Vi är en liten arbetsplats så stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet schemaläggas Måndag till Fredag.
Löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan annons tiden har gått ut. Lön, anställningsform och tjänstgöringsgrad diskuteras på plats.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: info@horbytandvarden.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby Tandvården AB
(org.nr 556971-1897), http://www.horbytandvarden.se
Västergatan 3 (visa karta
)
242 31 HÖRBY Kontakt
Tandläkare/klinikchef
My Yosefi info@horbytandvarden.se 0730444717 Jobbnummer
9772901