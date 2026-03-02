Tandsköterska
2026-03-02
Badhuset Folktandvård, Huskvarna
I det K-märkta gamla badhuset i Huskvarna ryms numera en stor och modern folktandvårdsklinik. Vi har medarbetare med olika lång erfarenhet av tandvård och ett stort patientunderlag vilket gör att du hos oss har möjlighet att utvecklas och bidra i en händelserik arbetsvardag. Vi ger en effektiv vård men glömmer aldrig bort att hjärtat ska vara med.
Nu söker vi en tandsköterska som vill bli en del av vår härliga arbetsgrupp. Tycker du om möten med människor och trivs med en varierad arbetsvardag? Då är du kanske vår nästa kollega!
Läs mer om vår klinik här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-badhuset-folktandvard-huskvarna/)!
Rollen som tandsköterska
Att arbeta som tandsköterska är att kunna förutse behov och ligga steget före i en behandlingssituation. Du kommer att vara en ovärderlig resurs i det team som tillsammans tar hand om och behandlar patienter på kliniken, och du kommer i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder.
Förutom att vara tandläkarens högra hand har du också ansvarsområden och uppgifter som du sköter på egen hand, både kliniska och/eller administrativa. Arbete i reception samt steril kan förekomma. Då Folktandvårdens uppdrag är att finnas till för länets alla invånare så kommer du i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder. Du kommer med andra ord att ha stor användning av hela din yrkeskompetens.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del för att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för länets invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Som tandsköterska inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård.

Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska med intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Det är viktigt för oss att du är engagerad, drivs av att göra andras liv lite bättre och alltid ser till patientens bästa. Du ska kunna arbeta både i team med tandläkare eller tandhygienist och självständigt med egna patienter. Vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i journalsystemet T4. Du har även en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift.
Som person är du trygg och stabil och bibehåller lugnet även i stressade situationer. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare har du en har en god kommunikativ förmåga och anpassar ditt budskap väl utefter situation och mottagare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för att bibehålla god kvalitet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö i form av trevlig stämning och hjälpsamma kollegor. Hos oss får du ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Är du nyutexaminerad och kommer till oss så ingår du i vårt handledningsprogram, där du har tillgång till mer erfarna kollegor under din första tid. Om du har erfarenhet inom yrket sedan tidigare ser vi med fördel att du delar med din av dina kunskaper till nya kollegor via handledning.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs gärna mer om förmånerna här. (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Sofia Asplund Brenander, sofia.asplund.brenander@rjl.se
, 010-242 56 11, klinikkoordinator Camilla Samuelsson, camilla.samuelsson@rjl.se
, 010-243 35 43, eller klinikkoordinator Alexandra Gustafsson, alexandra.a.gustafsson@rjl.se
, 010-242 38 47.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 29 mars. Välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 29 mars. Välkommen med din ansökan!
