Tandsköterska

Specialisttandläkarna i Eslöv AB / Tandsköterskejobb / Eslöv
2026-02-18


Vi söker dig som är utbildad tandsköterska! Tjänsten innefattar innefattar sedvanliga tandsköterskeuppgifter med delegering. Vi utbildar på plats.
Möjlighet finns för vidareutbildning till ortodontiassistent i framtiden.
Våra krav är följande:
-Flytande svenska i text och tal är ett måste
-Ansvarsfull
-Punktlig
-Professionellt patientbemötande
-Stresstålig
Det viktigaste av allt är att man tycker om att arbeta med barn och ungdomar!
Kliniken ligger mitt i Skåne. Hit tar du dig enkelt med buss eller tåg, annars finns parkeringsmöjligheter nära vår klinik.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: kontakt@specialisttandlakarnaeslov.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Specialisttandläkarna i Eslöv AB (org.nr 556777-3782)
Västerlånggatan 25 (visa karta)
241 31  ESLÖV

Jobbnummer
9751055

