Tandsköterska
Specialisttandläkarna i Eslöv AB / Tandsköterskejobb / Eslöv Visa alla tandsköterskejobb i Eslöv
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska! Tjänsten innefattar innefattar sedvanliga tandsköterskeuppgifter med delegering. Vi utbildar på plats.
Möjlighet finns för vidareutbildning till ortodontiassistent i framtiden.
Våra krav är följande:
-Flytande svenska i text och tal är ett måste
-Ansvarsfull
-Punktlig
-Professionellt patientbemötande
-Stresstålig
Det viktigaste av allt är att man tycker om att arbeta med barn och ungdomar!
Kliniken ligger mitt i Skåne. Hit tar du dig enkelt med buss eller tåg, annars finns parkeringsmöjligheter nära vår klinik.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: kontakt@specialisttandlakarnaeslov.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialisttandläkarna i Eslöv AB
(org.nr 556777-3782)
Västerlånggatan 25 (visa karta
)
241 31 ESLÖV Jobbnummer
9751055