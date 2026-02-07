Tandsköterska
2026-02-07
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 29 Dental AB i Östersund
Vi söker en tandsköterska!
Är du en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som vill bli en del av ett härligt team?
Då det nu är dags för en av de idag två tandsköterskorna att gå i pension söker vi förstärkning.
Vi vill att både personal och patient ska trivas hos oss. Kliniken har många trogna patienter och målet är att våra patienter ska känna sig välkomna och viktiga. Vi har endast vuxna patienter.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att assistera vid patientbehandlingar, röntgenbildstagning och digital scanning, administration och patientbokning, sterilarbete, receptionsarbete, inköp och allt annat som behövs på en mindre klinik.
Vi arbetar med digital röntgen och digital avtryckstagning. Vi använder Muntra som journalsystem.
Teamet består idag av en tandläkare och två sköterskor och vi delar gemensamma utrymmen med två stycken tandhygienister.
Vi söker dig som:
• är utbildad tandsköterska
• är positiv, ansvarstagande och tycker om att arbeta i ett mindre sammansvetsat team.
• gärna har erfarenhet, men nyutexaminerade är också välkomna att söka.
• har god kunskap i svenska i tal och skrift.
Låter det intressant? Hör av dig. Bifoga gärna CV och ett personligt brev. Vi ser fram emot att hitta Dig som är vår framtida kollega.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning innan tillsvidareanställning.
Lön enl överenskommelse.
Heltid med tillträde enl överenskommelse.
Friskvårdsbidrag
Intervjuer och urval kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: 29dental.ostersund@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 29 Dental AB
(org.nr 559233-1549)
Prästgatan 29
831 31 ÖSTERSUND Kontakt
Karin Håff 29dental.ostersund@gmail.com Jobbnummer
9729474