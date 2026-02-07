Tandsköterska

29 Dental AB / Tandsköterskejobb / Östersund
2026-02-07


Visa alla tandsköterskejobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos 29 Dental AB i Östersund

Vi söker en tandsköterska!
Är du en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som vill bli en del av ett härligt team?
Då det nu är dags för en av de idag två tandsköterskorna att gå i pension söker vi förstärkning.
Vi vill att både personal och patient ska trivas hos oss. Kliniken har många trogna patienter och målet är att våra patienter ska känna sig välkomna och viktiga. Vi har endast vuxna patienter.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att assistera vid patientbehandlingar, röntgenbildstagning och digital scanning, administration och patientbokning, sterilarbete, receptionsarbete, inköp och allt annat som behövs på en mindre klinik.
Vi arbetar med digital röntgen och digital avtryckstagning. Vi använder Muntra som journalsystem.
Teamet består idag av en tandläkare och två sköterskor och vi delar gemensamma utrymmen med två stycken tandhygienister.
Vi söker dig som:
• är utbildad tandsköterska
• är positiv, ansvarstagande och tycker om att arbeta i ett mindre sammansvetsat team.
• gärna har erfarenhet, men nyutexaminerade är också välkomna att söka.
• har god kunskap i svenska i tal och skrift.
Låter det intressant? Hör av dig. Bifoga gärna CV och ett personligt brev. Vi ser fram emot att hitta Dig som är vår framtida kollega.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning innan tillsvidareanställning.
Lön enl överenskommelse.
Heltid med tillträde enl överenskommelse.
Friskvårdsbidrag

Intervjuer och urval kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: 29dental.ostersund@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
29 Dental AB (org.nr 559233-1549)
Prästgatan 29 (visa karta)
831 31  ÖSTERSUND

Kontakt
Karin Håff
29dental.ostersund@gmail.com

Jobbnummer
9729474

Prenumerera på jobb från 29 Dental AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos 29 Dental AB: