Tandsköterska
2026-01-28
Är du en engagerad tandsköterska som vill arbeta i en modern och omtänksam klinikmiljö? Då kan du vara den vi söker! Vi arbetar med hög kvalitet, trygghet och ett stort fokus på patientbemötande. Nu vill vi stärka vårt team med en kollega som trivs med både ansvar och nära samarbete.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss får du ett varierat arbete med:
* Assistering vid behandlingar
* Sterilarbete
* Administrativa arbetsuppgifter och tidsbokning vid behov
Du blir en viktig del i ett mindre team där vi stöttar varandra och arbetar för att patienterna ska känna sig väl omhändertagna från första kontakt.
Vem söker vi?
Du är utbildad tandsköterska och:
* Har ett genuint intresse för människor och kommunikation
* Gillar att ta eget ansvar
* Trivs i ett team där samarbete är avgörande
* Har god svenska i tal och skrift
* Erfarenhet av op-dukning och implantatbehandling är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
* En trygg anställning i en stabil privatklinik
* Goda möjligheter till kompetensutveckling
* Tider som ger en god balans mellan jobb och fritid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@tandlakarejw.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Jansson Westerdahl AB
(org.nr 556972-6358), https://tandläkarejw.se
Ronnebygatan 8 (visa karta
)
371 32 KARLSKRONA Jobbnummer
9710587