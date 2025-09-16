Tandsköterska
Tandläkarna Dellborg & Nordin AB / Tandsköterskejobb / Ljusdal Visa alla tandsköterskejobb i Ljusdal
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandläkarna Dellborg & Nordin AB i Ljusdal
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Är du utbildad Tandsköterska?
Vi söker nu personal till vår verksamhet.
Hos oss får man möjlighet att vara sig själv och utvecklas åt det håll man vill.
Vi arbetar delegerat, digitalt och erbjuder stor frihet under eget ansvar. Det innebär en god och kontinuerlig utveckling av all vår personal.
Vi anser oss vara "lagom" stora och bedriver all form av tandvård. Vi gör mycket kirurgi, implantat och protetik.
Vi söker dig som är flexibel, noggrann, prestigelös och har förmåga att ta egna initiativ. Du är glad, positiv och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer:sandra.risarv@dellborgnordin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: sandra.risarv@dellborgnordin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarna Dellborg & Nordin AB
(org.nr 556638-9879) Arbetsplats
Dellborg & Nordin AB, Tandläkarna Jobbnummer
9510623