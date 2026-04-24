Tandläkare
2026-04-24
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en framgångsrik, värderingsstyrd organisation där utveckling är en självklarhet? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utmanande jobb på Folktandvården i Kalmar län. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Hos oss kommer du att arbeta med såväl barn som vuxna och hälsoaspekten är central. Vårt samarbete i team med tandhygienister och tandsköterskor är en viktig del av hälsoinriktningen samtidigt som alla ges möjlighet att utvecklas och arbeta på toppen av sin kompetens.
Som ny medarbetare hos oss deltar du i ett omfattande introduktionsprogram, vilket gör att du redan som nyanställd får en god inblick i verksamheten samt möjlighet att skapa nätverk med kollegor runt om i länet. Är du nyutexaminerad får du handledning för att på så sätt kunna växa in i din yrkesroll. Vi är samtidigt lyhörda för ny kunskap från dig och du har goda möjligheter att själv påverka arbetssättet och din utveckling.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Om dig
Du är legitimerad tandläkare med ett stort engagemang och ett entusiastiskt förhållningssätt. Att arbeta med andra människor är något du värdesätter och trivs med. Genom att vara lyhörd och prestigelös bidrar du till en positiv stämning på kliniken. Du är tydlig i din kommunikation och bemöter patienter på ett omsorgsfullt sätt. Du uppskattar ett omväxlande arbete och har lätt för att ställa om och se nya möjligheter när dagen får ändrade förutsättningar. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tar de initiativ och beslut som krävs i din roll. För oss är det också viktigt att du är en lagspelare! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig med viljan att växa tillsammans med oss. Satsar du på oss - satsar vi på dig!
Din framtida arbetsplats
Vi är en härlig arbetsgrupp med fokus på lagarbete och teamkänsla som vi underhåller genom att uppmuntra, stötta och respektera varandra. Arbetsglädje är viktigt för oss och är något vi skapar tillsammans genom att ha roligt på jobbet och en positiv attityd. Att ha ett bra bemötande mot varandra och våra patienter värdesätter vi högt. Vi jobbar mycket med att vara framåttänkande samt att stanna upp och reflektera för att kunna utvecklas både som grupp men även individuellt.
Folktandvården Smålandsgatan ligger mitt i centrala Kalmar med närhet till butiker, restauranger och gym. Vår klinik har fina lokaler och vi är cirka 20 medarbetare som tillsammans fokuserar på att utveckla verksamheten. I vårt arbete är hälsoaspekten central och vi arbetar med ett delegerat arbetssätt där lagarbetet och det personliga ansvaret är mycket betydelsefullt. Vi erbjuder arbete på kliniken måndag till fredag i enlighet med vårt uppdrag där du är en viktig lagspelare.
Du kan läsa mer om oss på regionkalmar.se/jobba-hos-folktandvården.
Folktandvården består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Här arbetar 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Smålandsgatan 12 (visa karta
)
392 33 KALMAR Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Klinikchef
Evelina Sköldenklint evelina.skoldenklint@regionkalmar.se 010-3584668
