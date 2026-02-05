Tandläkare
Folktandvården Örsundsbro
Vår verksamhet
Örsundsbro är ett vackert litet samhälle mellan Enköping och Uppsala. Det finns mycket goda bussförbindelser från Örsundsbro till Uppsala, Enköping, Västerås och Stockholm.
På vår moderna klinik arbetar idag 6 medarbetare tillsammans med klinikledningen. Medarbetargruppen i Örsundsbro präglas av hög kompetens, ett stort engagemang och vi är mycket stolta över den högkvalitativa tandvård och service vi erbjuder våra patienter. Här omfattas du, som anställd tandläkare, av ett glesbygdstillägg på 6000 kr per månad. Vi erbjuder även fri parkering.
Vi söker nu en tandläkare, gärna på heltid men där tjänstgöringsgrad kan anpassas om behov finns. Välkommen att kontakta oss om du vill komma och hälsa på!
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både barn och vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Vi söker dig, legitimerad tandläkare, gärna med några års erfarenhet men även nyutexaminerade är välkomna att söka. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor.
Folktandvården erbjuder ett gediget kursprogram varje år då din kompetensutveckling är viktigt för oss. För dig som är nyexaminerad tandläkare kommer du att få en mentor samt delta i vårt uppskattade adeptprogram, vårt introduktionsprogram för nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandläkarutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Vi värdesätter att du har intresse för alla odontologiska områden och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi efterfrågar följande kompetenser hos dig som söker:
Mål- och resultatorienterad - Du är mål- och resultatorienterad i arbetssätt och prioriteringar.
Kvalitetsmedveten - Du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Jenny Boquist, 0764-96 35 14
Arbetsledare Örsundsbro Carolina Vidén 072-201 39 30
TT Isabel Brundin 070-508 13 10
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 8 mars 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
