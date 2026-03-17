Tandhygienist
Anderstorp/Gislaved Folktandvård
Folktandvårdens kliniker i Gislaved och Anderstorp har ett tätt samarbete vilket skapar goda förutsättningar för kunskapsutbyte och utveckling. Just nu söker vi en tandhygienist till vårt gäng!
Kliniken kännetecknas av flexibilitet och högt i tak, där vi hjälper varandra och har en fin gemenskap. Utöver vårt gedigna utvecklingssprogram för nyexaminerade handleder vi varandra för att ständigt utvecklas. Vi tror på individens ansvar för sig själv och gruppen och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö.
Läs mer klinikerna här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-gislaved-folktandvard/)!
Rollen som tandhygienist
Är du självgående och gillar att arbeta sjukdomsförebyggande med både barn och vuxna? Då är det kanske dig vi söker till tjänsten som tandhygienist!
I rollen som tandhygienist kommer du att arbeta både främjande, förebyggande och med behandlande åtgärder på både barn och vuxna patienter. Du arbetar självständigt och undersöker, diagnostiserar och gör insatser för att förebygga och åtgärda till exempelvis kariessjukdom och tandlossning.
Då Folktandvårdens uppdrag är att finnas till för länets alla invånare så kommer du i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder. Du kommer med andra ord att ha stor användning av hela din yrkeskompetens.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På våra kliniker är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats. Som tandhygienist hos oss inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård.
Klinikerna i Gislaved och Anderstorp har ett tätt samarbete. Här utgår samma chef, gemensamma terapimöten och utbyte av erfarenheter och kunskaper. Delar av Anderstorps klinikens verksamhet befinner sig dagligen Gislaveds lokaler. Vi berättar gärna mer om detta samarbete vid en eventuell intervju.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Är du nyutexaminerad och kommer till oss så ingår du i vårt handledningsprogram, där du har tillgång till mer erfarna kollegor under din första tid.
Vi söker dig som är utbildad tandhygienist, som har intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Vi tror att du drivs av att göra andras liv lite bättre, och är en motiverande och engagerad person som ser till dina patienters behov. Vi tror att du trivs med att vara en del av ett team, men är självgående och tar ansvar för ditt eget arbete.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare inom Folktandvården och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om förmånerna här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/)
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Sara Ullman, sara.ullman@rjl.se
alt mån-ti 010-2442180, to- fr 010-244 27 11, alt klinikkoordinator Britt-Marie Kjellin, britt-marie.kjellin.jakobsson@rjl.se
010-244 21 80 eller klinikkoordinator Maria Cederhöjd, 010-244 27 11 maria.cederhojd@rjl.se
(eva.m.karlsson@rjl.se
)
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7 april. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
