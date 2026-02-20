Talent Development Coordinator (vikariat)
2026-02-20
Talent Development Coordinator
Vill du vara med och bidra till en lärande organisation i ett företag med höga ambitioner inom teknik, säkerhet, hållbarhet och ledarskap? Hos Hogia får du möjlighet att arbeta med att stötta utvecklingen av våra medarbetares kompetens i en snabbt föränderlig omvärld.
Vi söker nu en Talent Development Coordinator som vill ta en viktig och central roll i vår utbildningsverksamhet och samtidigt bidra till att stärka vår lärandekultur i koncernen.
Om rollen
Du blir en del av Hogia-gruppens HR-avdelning. Du tillhör Talent Development-teamet och rapporterar till People Experience Manager. Rollen har ett tydligt administrativt och koordinerande fokus. Du ansvarar för planering och uppföljning av vår centrala utbildningsverksamhet samt för att säkerställa att våra processer och system inom learning & development fungerar effektivt.
Du arbetar med chefer, medarbetare och ämnesexperter i organisationen och är ett viktigt stöd i frågor som rör utbildning och lärande. För att lyckas i rollen behöver du snabbt skapa dig en helhetsförståelse för Hogia som organisation och kunna göra prioriteringar utifrån koncernens behov.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Planera, koordinera och följa upp centrala utbildningar
Som systemadministratör hantera och vidareutveckla vårt LMS-system samt vara användarstöd för kompetensportal och kurskatalog
Utveckla och underhålla rutiner och arbetssätt som säkerställer kvalitet och effektivitet
Kommunicera och sprida information om utbildnings- och lärandeinitiativ i koncernen
Ha kontakt med externa utbildningsleverantörer samt hantera fakturor och avtal kopplade till utbildningsverksamheten
Fler möjliga ansvarsområden i rollen kan vara:
Delta i eller driva utvecklingsprojekt inom Talent Development, exempelvis arbete med kompetensprofiler, kompetenskartläggning, pre- och onboarding eller vidareutveckling av processer
Driva arbetet med våra gymnasie- och LIA-praktikanter
Planera och delta på arbetsmarknadsmässor
Vem är du?
Vi söker dig som har ca 2 års erfarenhet från arbete i ett HR-team, gärna inom en tjänstemannaorganisation. Du har mycket god förståelse för eller praktisk erfarenhet av Learning & Development. Vi tror att du framgångsrikt arbetat med planering, koordinering och administration av utbildningsverksamhet.
Du har:
Erfarenhet av arbete inom HR, med inslag av Talent och Learning & Development
Mycket god systemvana och hög digital mognad
Eftergymnasial utbildning, sannolikt akademisk examen
Stort intresse för Talent development-området och hög motivation att lära mer
Personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du:
Strukturerad och har en stark administrativ och koordinerande förmåga
Självständig och initiativtagande
Trygg i att hantera flera parallella arbetsuppgifter
Tydlig och lyhörd i din kommunikation
Bekväm med att ställa krav och följa upp
Motiverad att lära, utvecklas och bidra med förbättringsförslag
Utvecklingsmöjligheter
Rollen ger goda möjligheter att växa inom Talent Development. När du kommit in i uppdraget kan du successivt ta ansvar för större projekt och utvecklingsinitiativ. Har du tidigare erfarenhet av rekrytering kan det även finnas möjlighet att på sikt arbeta med rekryteringsuppdrag.
Rollen är ett vikariat på 1 år. Placeringsort är Stenungsund med möjlighet att jobba hemma två dagar i veckan. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hogia Service AB
