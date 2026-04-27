Talent Acquisition Specialist | Saab Karlstad
Placering: Karlstad
Övrig arbetsort: Karlskoga vid behov
Bemanningskategori: R&D / Talent Acquisition
Om Jobbet
Vår uppdragsgivare SAAB söker en Talent Acquisition Specialist för ett konsultuppdrag med placering i Karlstad. Rollen innebär ansvar för rekryteringsarbete inom delar av organisationen och kombinerar strategiskt Talent Acquisition-arbete med operativ rekrytering.
Du arbetar nära rekryterande chefer och HR och bidrar till att säkerställa rätt kompetensförsörjning över tid. Uppdraget bedrivs i en miljö där struktur, kvalitet och säkerhetsmedvetenhet är centrala förutsättningar.
Arbetsinnehåll
Uppdraget innebär ett helhetsansvar för rekryteringsprocessen, från inledande behovsanalys till avslutad rekrytering. Du arbetar både proaktivt och reaktivt, beroende på roll och målgrupp, och ansvarar för att planera samt genomföra rekryteringar i dialog med verksamheten.
Rollen innefattar även ett förbättringsperspektiv där data och analys används för att följa upp resultat och utveckla arbetssätt inom Talent Acquisition.
Driva kompletta rekryteringsprocesser från behov till anställning
Arbeta med annonsering, search, urval och kompetensbaserade intervjuer
Ge rådgivande och konsultativt stöd till chefer och HR
För uppdraget söker vi en erfaren Talent Acquisition Specialist eller rekryterare med dokumenterad vana av att arbeta självständigt genom hela rekryteringsprocessen. Du har erfarenhet av både uppsökande rekrytering och annonsering samt är trygg i dialogen med chefer och andra intressenter.
Du arbetar strukturerat, har ett analytiskt förhållningssätt och är bekväm med att följa upp rekryteringar med hjälp av data och nyckeltal.
Minst 3 års erfarenhet av rekrytering eller Talent Acquisition
Erfarenhet av proaktiv search och svårrekryterade roller
Relevant högskoleutbildning samt god svenska och engelska
Erfarenhet av arbetspsykologiska tester eller assessment är meriterande. Uppdraget kräver att konsulten kan genomgå och godkännas i säkerhetsprövning enligt gällande regelverk.
SAAB är ett försvars- och säkerhetsföretag med verksamhet i Sverige och internationellt. Arbetet bedrivs i en säkerhetsklassad miljö där noggrannhet, professionalism och ansvar är grundläggande krav. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår uppdragsgivare har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
. Vi tar inte emot CV via epost.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb.
Drottninggatan 6
652 24 KARLSTAD
Jefferson Wells
Kontakt
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se
